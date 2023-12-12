​Звернення до Орбана і Мішеля щодо переговорів про вступ України до ЄС підписали ще п'ять угорських громад Закарпаття

ОТГ розмістили відповідні дописи на своїх сторінках у соцмережах.

Ще п'ять угорських громад Закарпаття приєдналися до звернення до прем’єра Угорщини Віктора Орбана і глави Європейської ради Шарля Мішеля, в якому закликають підтримати рішення щодо відкриття переговорів про членство України в ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда", Батівська, Великоберезька, Великобийганська, Вилоцька та Косоньська територіальні громади розмістили на своїх сторінках у соцмережах відповідні дописи на підтримку звернення.

Його також підписало "Об'єднання прикордонних органів самоврядування Закарпаття", яке об’єднує громади, де більшість або значну частину населення становлять етнічні угорці.

Відповідно до нової редакції конституції Угорщини, яку розробила та ухвалила команда Орбана, конституційним обов’язковим уряду Угорщини є діяти в інтересах всієї угорської нації, зокрема і тих, які проживають за межами країни.

Що відомо про звернення нацменшин, які проживають в Україні