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​Звернення до Орбана і Мішеля щодо переговорів про вступ України до ЄС підписали ще п'ять угорських громад Закарпаття

ОТГ розмістили відповідні дописи на своїх сторінках у соцмережах.

​Звернення до Орбана і Мішеля щодо переговорів про вступ України до ЄС підписали ще п'ять угорських громад Закарпаття
Віктор Орбан
Фото: EPA/UPG

Ще п'ять угорських громад Закарпаття приєдналися до звернення до прем’єра Угорщини Віктора Орбана і глави Європейської ради Шарля Мішеля, в якому закликають підтримати рішення щодо відкриття переговорів про членство України в ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда", Батівська, Великоберезька, Великобийганська, Вилоцька та Косоньська територіальні громади розмістили на своїх сторінках у соцмережах відповідні дописи на підтримку звернення.

Його також підписало "Об'єднання прикордонних органів самоврядування Закарпаття", яке об’єднує громади, де більшість або значну частину населення становлять етнічні угорці.

Відповідно до нової редакції конституції Угорщини, яку розробила та ухвалила команда Орбана, конституційним обов’язковим уряду Угорщини є діяти в інтересах всієї угорської нації, зокрема і тих, які проживають за межами країни.

Що відомо про звернення нацменшин, які проживають в Україні

  • Напередодні представники національної меншини закликали прем'єра Словаччини Роберта Фіцо і главу Єврорали Шарля Мішеля підтримати рішення щодо відкриття переговорів про членство України в ЄС під час засідання Євроради, яке відбудеться 14-15 грудня і закликають усіх лідерів ЄС продовжувати підтримувати нашу державу на шляху євроінтеграції.
  • Згодом стало відомо, що до звернення приєдналася низка громад Закарпаття, де мешкає угорська меншина. Документ підписали лідери всіх ключових об'єднань угорців, крім Товариства угорської культури Закарпаття. Її лідер Ласло Брензович вже кілька років перебуває в Угорщині, а в Україні проти нього завели кримінальну справу. 
  • Раніше провладна партія Угорщини у середу, 6 грудня, внесла до парламенту резолюцію, в якій закликає уряд не підтримувати початок переговорів про вступ України в ЄС.
  • Віктор Орбан вважає, що Євросоюзу спочатку треба підписати з Україною угоду про стратегічне партнерство, а не починати переговори про повноцінний вступ. Документ, на думку прем'єра, можна укласти на термін від п'яти до десяти років.
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