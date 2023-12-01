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Орбан замість переговорів про вступ України до ЄС пропонує угоду про співпрацю "на 5-10 років"

Для початку переговорів про вступ потрібна згода всіх країн-членів, і Угорщина наразі є найбільшою перешкодою.

Орбан замість переговорів про вступ України до ЄС пропонує угоду про співпрацю "на 5-10 років"
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає, що Євросоюзу спочатку треба підписати з Україною угоду про стратегічне партнерство, а не починати переговори про повноцінний вступ. Про це він сказав 1 грудня, натякаючи на ймовірний компроміс напередодні вирішального саміту ЄС, де країни-члени мають ухвалити рішення про початок перемовин про включення України до блоку. Цитату прем'єра наводить The Guardian.

Рішення про приєднання нової країни до ЄС вимагає схвалення вісх 27 членів блоку, і Угорщина зараз розглядається як основна перешкода, пише Reuters. Орбан неодноразово говорив, що Будапешт не підтримає пропозицію Єврокомісії почати переговори про вступ у її нинішньому вигляді.

У п’ятницю Орбан повторив, що потрібно буде вирішити кілька питань, перш ніж розпочнуться переговори про членство з Україною. Він вважає, що неможливо оцінити, які наслідки членство України матиме для блоку.

"Якщо ми не знаємо (про наслідки – The Guardian), тоді ми не повинні починати переговори… Тож я представлятиму точку зору, що ЄС має спочатку підписати угоду про стратегічне партнерство з Україною", – сказав Орбан в інтерв’ю державному радіо.

Прем'єр Угорщини вважає, що цю угоду можна укласти на термін від п'яти до десяти років.

"Давайте дамо час, щоб ми попрацювали разом, і коли ми побачимо, що ми можемо працювати разом, тоді давайте порушимо питання про членство", – вважає він.

На початку листопада Єврокомісія рекомендувала почати з Україною переговори про вступ до Євросоюзу. Водночас ЄК наголосила, що Києву потрібно завершити виконання необхідних реформ, зокрема в частині боротьби з корупцією, законодавстві про національні меншини та в частині зменшення впливу олігархів.

У грудні країни-члени Євросоюзу матимуть саміт, на якому ухвалять рішення: підтримати пропозицію ЄК і почати переговори про вступ, або ж відкинути її.

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