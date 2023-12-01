На кліматичному саміті ООН у Дубаї погодили попередній проєкт звіту про виконання Паризької угоди

У конференції COP28 беруть участь десятки тисяч делегатів з 200 країн.

У конференції ООН зі зміни клімату 2023 року (COP28), яка стартувала вчора у Дубаї, беруть участь десятки тисяч делегатів з 200 країн. Учасники заходи погодили попередній проєкт звіту про виконання Паризької угоди, пише Bloomberg.

Очікується, що кліматичний саміт стане найбільшим за всю історію. Окрім політиків і дипломатів, до нього долучилися бізнесмени та фінансисти.

Учасники конференції матимуть менш ніж два тижні, щоб досягти нової одностайної угоди щодо того, як боротися зі зміною клімату. Видання зазначає, що потреба в прогресі ще ніколи не була такою гострою. ООН вже оголосила 2023 рік найспекотнішим за всю історію спостережень, і викиди парникових газів все ще зростають.

Фото: EPA/UPG

Вчора країни узгодили деталі управління фондом, призначеним для допомоги вразливим країнам у боротьбі з екстремальними погодними умовами, викликаними глобальним потеплінням. Багаті країни також пообіцяли щонайменше 260 мільйонів доларів для початку роботи фонду.

Також опубліковано попередній проєкт звіту про світовий прогрес у виконанні Паризької угоди. 12-сторінковий документ стане основою для переговорів на кліматичній конференції.

США, Китай та інші країни висловили сподівання, що текст заохочуватиме масштабніші та амбітніші зобов’язання у контексті Паризької угоді. Новий раунд зобов’язань щодо скорочення викидів очікується в 2025 році. Міжурядова група експертів зі зміни клімату попередила, що світ має скоротити викиди щонайменше на 60% до 2035 року (від рівня 2019 року), підтримуючи потепління у межах 1,5C.

Початковий текст окреслює варіанти зобов’язань щодо “поступового скорочення” або “відмови від” викопного палива, забороняє нові вугільні підприємства та пропонує поступове скасування субсидій на викопне паливо. Водночас документ не пропонує жодних конкретних дій. Це також вказує на те, що обіцянки учасників переговорів можуть включати регулювання викидів вуглецю, а також цілі щодо потроєння використання відновлюваних джерел енергії, подвоєння енергоефективності та забезпечення справедливого енергетичного переходу.

Інші ключові питання для переговорів все ще перебувають на стадії дебатів. Серед них є угода про розширення використання відновлюваних джерел енергії, потенційне зобов’язання поступово відмовитися від викопного палива і правила для майбутнього вуглецевого ринку ООН.

Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутерріш на відкритті кліматичних переговорів заявив, що необхідні рішучі дії, щоб зупинити глобальне потепління. Він попередив компанії, що займаються викопним паливом – “стара дорога швидко старіє”.

Об’єднані Арабські Емірати, які приймають саміт, оголосили про виділення 30 мільярдів доларів на фінансування кліматичних рішень.

Король Великої Британії Чарльз Карл III звернувся до COP вперше після того, як отримав титул.

Фото: EPA/UPG Генсекретар ООН Антоніу Гутерріш, король Великої Британії Чарльз III і президент ОАЕ Мохамед бін Заїд Аль-Нахайян

Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва заявив, що хоче, щоб його країна стала зразком для наслідування у боротьбі зі зміною клімату.

Нагадаємо, міністр промисловості та передових технологій Об’єднаних Арабських Еміратів Султан Аль-Джабер заявив, що угода щодо обмеження підвищення температури на 1,5°C цілком можлива. За його словами, очікується, що навіть Саудівська Аравія "візьме на себе позитивні зобов'язання".