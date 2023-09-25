У ЄС закінчуються легкі способи скоротити викиди вуглецю, кліматичних цілей 2030 року можуть не досягнути, − Politico

Уряди у всьому Європейському союзі побоюються негативної реакції населення на кліматичні заходи, пише Politico.

Президент Франції Еммануель Макрон збирається оголосити про виділення додаткових 7 мільярдів євро для стимулювання зеленої політики в бюджеті наступного року. Міністр країни з питань екологічного переходу Крістоф Бешу зазначає, що він стурбований “високими показниками кліматоскептицизму”.

Видання підкреслює, що “архетипом заходу з великим потенціалом для досягнення кліматичних цілей, але високим політичним ризиком” стала заборона газових котлів. Водночас у телеінтерв'ю Макрон дав зрозуміти, що вирішив не забороняти газові котли в житлових будинках.

Німеччина відмовилася від плану щодо заборони газових котлів і опалення на викопному паливі після масових внутрішніх суперечок між урядом і громадського обурення. Раніше міністр фінансів Крістіан Лінднер розкритикував Брюссель за прагнення посилити правила ефективності будівель, попередивши, що такі плани можуть викликати небезпечну негативну реакцію виборців і сприяти посиленню ультраправих.

Сьогодні уряд Німеччини збирається, щоб обговорити, як підняти будівельний сектор і допомогти людям отримати доступні будинки. План Берліна полягає в тому, щоб полегшити будівництво нових будинків без відповідності вищим стандартам енергоефективності. Берлін також відмовляється від свого плану добиватися на рівні ЄС обов'язкової реконструкції житлових будинків.

Прем'єр-міністр Ріші Сунак підтвердив серйозну відмову від “зеленої” політики, завоювавши схвалення Дональда Трампа. Великобританія вирішила відкласти заборону на продаж нових бензинових та дизельних автомобілів з 2030 до 2035 року. Сунак також пообіцяв, що буде більше часу для переходу на теплові насоси.

У Швеції протестувальники вийшли на вулиці, коли уряд Ульфа Крістерссона офіційно відмовився від своїх кліматичних цілей на 2030 рік і ухвалив рішення про нове зниження податків на викопне паливо.

Європа досягла значного прогресу в скороченні парникових газів, але ЄС ризикує не досягти своїх цілей до 2030 року. Європейський суд аудиторів у серпні попередив, що поточні заходи можуть бути недостатніми. Екологічне агентство Німеччини зазначає, що країна може не досягнути мети переважно через недоліки у транспортному та будівельному секторах.

“Проблема полягає в тому, що в країнах і компаніях закінчуються легкі способи скоротити викиди (наприклад, заміна вугільних електростанцій на вітряні та газові), кожне додаткове скорочення вуглецю стає дорожчим і політично складним”, − підкреслило Politico.