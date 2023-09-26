Унаслідок вибуху на складі пального у Нагірному Карабасі загинуло щонайменше 20, поранено сотні людей

Щонайменше 20 людей загинули та майже 300 отримали поранення унаслідок потужного вибуху на складі палива у Нагірному Карабасі. Про це пише The Guardian.

Вибух стався поблизу столиці Степанакерта в понеділок увечері.

Місцева влада Вірменії повідомила, що 290 людей потрапили до лікарень, десятки з них “все ще перебувають у важкому стані”.

Причина вибуху залишається невідомою.

Зазначимо, зараз тисячі етнічних вірмен залишають регіон після того, як азербайджанські військові відновили повний контроль над ним.

“За даними сепаратистської влади Нагірного Карабаху, десятки людей стояли в черзі біля об’єкта, де стався вибух, тому що їм пообіцяли паливо – дефіцит під час 10-місячної блокади з боку Азербайджану, що також спричинив відчайдушну нестачу їжі та води”, − зазначає видання.

Минулого тижня азербайджанські військові розбили вірменські війська під час 24-годинного бліцу, змусивши “сепаратистську владу скласти зброю та розпочати переговори про реінтеграцію Нагірного Карабаху в Азербайджан після трьох десятиліть правління сепаратистів”.

Хоча Азербайджан пообіцяв поважати права етнічних вірмен у регіоні та відновити постачання після 10-місячної блокади, багато місцевих жителів через страх репресій і вирішили виїхати до Вірменії.

Уряд Вірменії заявив, що станом на ранок вівторка виїхали понад 13 550 жителів Нагірного Карабаху. У Москві заявили, що російські “миротворці” в Нагірному Карабасі допомагають евакуації. У ніч на понеділок у таборі “миротворців” залишалося близько 700 осіб.

Нагадаємо, відповідно до прогнозів, 120 тисяч вірмен Нагірного Карабаху поїдуть до Вірменії, побоюючись етнічних чисток. Прем'єр-міністр Вірменії також заявив, що його держава готова прийняти їх після поразки Карабаху. Азербайджан натомість заявляє, що гарантуватиме права етнічного населення регіону та інтегруватиме регіон, але вірмени кажуть, що бояться репресій.

Сьогодні у Брюсселі має відбутися зустріч секретаря Ради безпеки Вірменії Вірмени Григоряна і радник президента Азербайджану Хікметом Гаджієвим за посередництва Німеччини, Франції та ЄС. Вони готуватимуть зустріч лідерів, заплановану на 5 жовтня у Гранаді (Іспанія).