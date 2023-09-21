Також загинули й інші “російські миротворці” в регіоні, але їхня точна кількість не розголошується. Президент Азербайджану висловив Путіну “глибокі співчуття” у зв’язку із загибеллю російських військових у Нагірному Карабаху.

Під час обстрілу армією Азербайджану Нагірного Карабаху 20 вересня загинув заступник командувача підводних сил Північного флоту РФ, капітан 1-го рангу Іван Ковган, який входив до командування миротворчого контингенту, повідомляють російські ЗМІ.

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Раніше також повідомлялось, що у Нагірному Карабаху загинули російські миротворці. Їхній автомобіль потрапив під обстріл в районі населеного пункту Джанятаг.

Із цього приводу президент Азербайджану Ільхам Алієв висловив Путіну у телефонній розмові “глибокі співчуття”. Кремль каже, що розмова пройшла з ініціативи Баку. Згідно з повідомленням, Алієв наголосив, що “буде проведено найретельніше розслідування, і всі винні будуть покарані”.

Нагадаємо, наступного дня після початку воєнних дій Нагірний Карабах капітулював перед Азербайджаном. Армію оборони Нагірного Карабаху буде повністю роззброєно.

19 вересня Азербайджан розпочав нову військову операцію в регіоні. Це стало найбільшим збройним спалахом за три останні роки. Нагірний Карабах, який міжнародно визнаний частиною Азербайджану, але більшість населення якого складають вірмени, проголосив незалежність на тлі розпаду Радянського Союзу більше трьох десятиліть тому. Азербайджан повернув собі більшу частину регіону та сім прилеглих районів протягом шести тижнів боїв у 2020 році, перш ніж президент РФ Володимир Путін уклав угоду про перемир’я та розгорнув у регіоні майже 2000 військових.

Хоча Вірменія та Азербайджан ведуть мирні переговори за посередництва США та Європейського Союзу з моменту конфлікту, жодної угоди не було досягнуто.