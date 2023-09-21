Моравецький сказав, що Польща припиняє постачання зброї Києву. Дуда назвав це вирваним з контексту (доповнено)

Він зазначив, що Варшава натомість зосереджується на власному озброєнні. Віцепрем’єр-міністр Польщі та голова партії “Право і справедливість” Ярослав Качинський натомість каже про підтримку Києва до перемоги.

Варшава припиняє постачання зброї Києву і натомість зосереджується на власному озброєнні.Про це заявив у середу прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, пише Politico з посиланням на Polsat.

“Ми більше не постачаємо зброю Україні, тому що зараз озброюємо Польщу сучаснішою зброєю”, − заявив Моравецький.

“Якщо ви не бажаєте оборонятися, вам потрібно мати щось, чим можна себе захистити”, − додав він, наполягаючи, що цей крок не поставить під загрозу безпеку України.

Доповнення. Польський президент Анджей Дуда згодом назвав цю цитату вирваною з контексту. За його словами, Моравецький сказав, що Польща не буде передавати Україні те нове озброєння, яке придбала для своєї армії. Натомість виконувати старі контракти з Україною про постачання озброєння – буде.

Коментарі Моравецького пролунали на тлі загострення напруженості між Києвом та ЄС минулого тижня після того, як Європейська комісія вирішила дозволити продаж українського зерна у всьому блоці, скасувавши обмеження на імпорт зерна, якими п'ять східних країн ЄС спочатку прагнули захистити своїх фермерів від конкуренції.

Польща, Угорщина та Словаччина відреагували на рішення Комісії запровадженням односторонніх заборон на імпорт українського зерна, що є явним порушенням правил внутрішнього ринку ЄС. Київ відповів, подавши позови проти трьох країн до Світової організації торгівлі.

Моравецький також “передав попередження владі України, що у разі такої подальшої ескалації конфлікту, ми додамо додаткові продукти для заборони імпорту до Польщі. Українська влада не розуміє, якою мірою сільськогосподарська галузь Польщі дестабілізована”.

Водночас віцепрем’єр-міністр Польщі та голова панівної партії “Право і справедливість” Ярослав Качинський заявив, що Варшава підтримуватиме Україну попри суперечки щодо питання зерна, повідомляє polskieradio24.pl.

“Ми хочемо і будемо підтримувати Україну на цьому (оборонному, - ред.) фронті. Але ми зробили це з фундаментальних міркувань, через цінності, які ми сповідуємо – нашу прихильність до свободи, включно зі свободою націй, а також в ім’я нашого державного розуму. Але в жодному разі, якщо говорити про таку неявну угоду між нами та українцями, у ній не було пункту про те, що через цю оборону ми ліквідуємо польське сільське господарство”, – сказав він.

Качинський додав, що “ця сумна ситуація (з українським зерном, – ред.) нічого не змінює в нашому ставленні до незалежної України. Ми підтримуватимемо її до перемоги”.

Президент України Володимир Зеленський у вівторок злегка завуальовано розкритикував запровадження заборон на зерно, заявивши Генеральній Асамблеї ООН: “Тривожно бачити, як дехто в Європі, дехто з наших друзів у Європі розігрує солідарність на політичному театрі, створюючи трилер з нуля. Може здатися, що вони грають свою роль, але насправді допомагають підготувати грунт для московського актора”.

Хоча Зеленський конкретно не назвав Польщу, Варшава у відповідь викликала посла Києва до МЗС.

Польща перебуває у розпалі передвиборчої кампанії. Вибори відбудуться наступного місяця, а правий уряд “Право і справедливість” бореться за переобрання. “Хоча Варшава спочатку підтримала кампанію з надання допомоги Києву, ця всебічна підтримка ослабла, оскільки наслідки підтримки України для її власних фермерів стали очевиднішими”, − зазначає Politico.