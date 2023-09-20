Парламентська опозиція Вірменії заявила про початок процедури імпічменту прем'єра Пашиняна

У Вірменії опозиція заявила про початок процедури імпічменту прем’єр-міністра Нікола Пашиняна, передає News Armenia.

Напередодні відбулася нарада за участю майже всіх опозиційних сил Вірменії, на якій учасники досягнули двох домовленостей, розповів один із лідерів опозиції Ішхан Сагателян.

Найперше - створити Національний комітет, який керуватиме народним рухом. Також розробили порядок дій, результатом яких стане усунення чинної влади. Водночас парламентська опозиція ініціює процес імпічменту Пашиняна.

У Єревані уже другий день проходять мітинги опозиції на підтримку Арцаха та вимогою зміни влади.

Нині ввечері масовий захід присвячений ситуації в Арцаху - території, що входить до Азербайджану, але перебувала під контролем невизнаного Нагірного Карабаху. Напередодні через зіткнення на деяких ділянках азербайджанські бійці змогли прорватися до бойових позицій сил оборони і взяли під контроль низку висот і стратегічних вузлів доріг та завдали втрат Збройним силах Арцаха.

Panorama повідомляє, що через мітинг до будівлі уряду стягнули велику кількість силовиків.

Нагадаємо, 19 вересня Азербайджан розпочав нову військову операцію в Нагірному Карабаху. Це стало найбільшим збройним спалахом за три останні роки. Нагірний Карабах, який міжнародно визнаний частиною Азербайджану, але більшість населення якого складають вірмени, проголосив незалежність на тлі розпаду СРСР.

У результаті шеститижневих боїв у 2020 році Азербайджан повернув собі більшу частину регіону та сім прилеглих районів. Опісля російський диктатор Путін уклав угоду про перемир’я та розгорнув у регіоні майже 2000 своїх військових.

20 вересня сторони домовилися про припинення вогню у Нагірному Карабаху. Армію оборони буде повністю роззброєно, озброєння та важку техніку виведуть з території. Підрозділи вірменської армії також виведуть із зони, де розгорнуть російський миротворчий контингент.