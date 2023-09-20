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На Південноукраїнській АЕС звільнили речника, який працював на Медведчука

Маленченко подав заяву на звільнення за власним бажанням.

На Південноукраїнській АЕС звільнили речника, який працював на Медведчука

Колишнього координатора проросійського руху "Український вибір", заснованого Віктором Медведчуком,  Ярослава Маленченка звільнили з посади речника Південноукраїнської АЕС.

Про це повідомила пресслужба Південноукраїнської АЕС.

"Відповідаючи на численні інформаційні запити щодо призначення Я.Маленченка начальником управління інформації та громадських зв’язків Південноукраїнської АЕС, повідомляємо, що станом на 20 вересня 2023 року такі трудові відносини у ПАЕС відсутні. Факт працевлаштування Маленченка мав місце, проте, враховуючи, що трудові відносини були з випробувальним терміном, вони були розірвані на підставі заяви Маленченка на звільнення за власним бажанням", - йдеться у заяві.

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Нагадаємо, що 19 вересня повідомлялось, що спікером Південноукраїнської АЕС став екскоординатор проросійського руху "Український вибір" Ярослав Маленченко. У 2020 році Маленченко також був обраний депутатом Миколаївської райради від "Опозиційної платформи - За життя".

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