Московському православ’ю в Україні кінець. У Росії церковна криза відкладається – ненадовго
Московському православ’ю в Україні кінець. У Росії церковна криза відкладається – ненадовго
Україна знищила п'ять великих десантних кораблів РФ, - ВМС
Україна знищила п'ять великих десантних кораблів РФ, - ВМС
Порошенко прокоментував удар по заводу в Севастополі, який до окупації належав йому: "Вкрадене не приносить успіху"
Порошенко прокоментував удар по заводу в Севастополі, який до окупації належав йому: "Вкрадене не приносить успіху"
Leopard 1. Безцінна допомога
Leopard 1. Безцінна допомога
Польща проти українського зерна. Удар, звідки не чекали
Польща проти українського зерна. Удар, звідки не чекали
На оборонному заводі Миколаївщини діяла агентурна мережа ворога, – СБУ
На оборонному заводі Миколаївщини діяла агентурна мережа ворога, – СБУ
Сергій Жадан. "Зійде світло над містом праведників"
Сергій Жадан. "Зійде світло над містом праведників"
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Росіяни атакували Львів "шахедами", є влучання в склади та загиблий (доповнено)
Росіяни атакували Львів "шахедами", є влучання в склади та загиблий (доповнено)
ГоловнаБлогиБлог Дани Ярової

ДАСУ проти здорового глузду

Держаудитслужба вимагає від підприємств повернути прибуток на оборонних закупівлях та погрожує судом. У ДАСУ вважають, що прибуток оборонних підприємств, постачальників Міноборони та інших сил безпеки та оборони за 2022 рік є “збитками держави”.

Вчора, завдяки тиску суспільства (і трошки мені), у парламенті було зареєстровано проєкт змін до законодавства в частині визначення прибутку підприємств, який вирішить питання всіх постачальників Міноборони щодо закидів Держаудитслужби. Ідеться про проєкт Постанови щодо підтримки оборонно-промислового комплексу України в умовах воєнного стану. Сьогодні Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки одностайно підтримав документ. Завтра мають проголосувати в сесійній залі!

Є надія, що це питання буде врегульовано, і українським виробникам нарешті дадуть спокій.

Від себе побажання до Премєр-міністра - звільнити голову ДАСУ Аллу Басалаєву, а СБУ порушити кримінальну справу і дати правову оцінку діям очільниці Держаудитслужби під час виконання нею своїх службових обовʼязків.

Дана Ярова Дана Ярова , Членкиня Громадської антикорупційної ради при Міноборони, голова ГО «Мрія дітей України», волонтерка
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
Другие записи блога:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies