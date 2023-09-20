ДАСУ проти здорового глузду

Держаудитслужба вимагає від підприємств повернути прибуток на оборонних закупівлях та погрожує судом. У ДАСУ вважають, що прибуток оборонних підприємств, постачальників Міноборони та інших сил безпеки та оборони за 2022 рік є “збитками держави”.

Вчора, завдяки тиску суспільства (і трошки мені), у парламенті було зареєстровано проєкт змін до законодавства в частині визначення прибутку підприємств, який вирішить питання всіх постачальників Міноборони щодо закидів Держаудитслужби. Ідеться про проєкт Постанови щодо підтримки оборонно-промислового комплексу України в умовах воєнного стану. Сьогодні Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки одностайно підтримав документ. Завтра мають проголосувати в сесійній залі!

Є надія, що це питання буде врегульовано, і українським виробникам нарешті дадуть спокій.

Від себе побажання до Премєр-міністра - звільнити голову ДАСУ Аллу Басалаєву, а СБУ порушити кримінальну справу і дати правову оцінку діям очільниці Держаудитслужби під час виконання нею своїх службових обовʼязків.