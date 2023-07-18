Держаудитслужба повідомила, що прибуток підприємств, які працюють з МО, це збитки держави, - Ярова

Рішення про визнання прибутку постачальників Міністерства оборони збитками держави, може призвести до зриву постачань під час військового стану.

Про це у Facebook написала членкиня Громадської антикорупційної Ради при Міноборони Дана Ярова.

"Стартує новий сезон культового серіалу «Закупівлі міністерства оборони». При проведенні аудиту Міністерства оборони України, Державна аудиторська служба України визнала прибуток постачальників відомства збитками держави. При зустрічі Президента України Зеленського з бізнесом, президент ставить задачу Кабінету міністрів України в особі Дениса Шмигаля врегулювати це питання", - написала Ярова.

За її словами, два тижні йшли погоджувальні наради, щодо внесення змін до існуючих постанов Кабінету міністрів. Було прийняте рішення скасувати 335 постанову КМУ, та врегулювати питання прибутку в постанові 1275. Всі погодились, навіть голова Держаудиту сказав, що переглянуть висновки аудиту в частині прибутку.

"Зміни до 1275 ніби проголосовані, але постанова ніде не опублікована. По типу : «ти суслика видишь? Нет. А он есть». Мені стало відомо з особистих джерел, що підтверджує Федерація роботодавців України та всі асоціації різних галузей промисловості, які працюють з МО. А тепер увага! Замість того, щоб переглянути своє рішення, Держаудитслужба розсилає листи по правоохоронним органам, де повідомляє їх, що прибуток підприємств, які працюють з МО, це збитки нанесені державі і ініціює відкриття кримінальних проваджень", - пише Ярова.

Волонтерка пояснює, що постачальники Міноборони тепер очікують обшуків, виїмки документів.

"Що маємо в сухому залишку. Розпорядження Президента України, яке проігнороване Кабінетом Міністрів України. Постачальники МО в тихому «ахері», як і я разом з ними. Ми отримаємо зрив постачання будь-чого під час військового стану, якими б прозорими закупівлі не були. До чого це призведе? Правильно. До підриву обороноздатності країни під час війни", - резюмувала Ярова.

Нагадаємо, що Верховна Рада затвердила прозорий порядок оборонних закупівель.

У травні відбулись перші засідання новоствореного колегіального органу Міноборони з питань оборонних закупівель за напрямом тилового забезпечення. На них були прийняті рішення стосовно проведення торгів по харчуванню ЗСУ.