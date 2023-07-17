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У випадку переходу в cashless має бути гарантія держави на всі кошти в системі, – Шурма

Держава має гарантувати кожну електронну гривню.

У випадку переходу в cashless має бути гарантія держави на всі кошти в системі, – Шурма
Фото: Макс Требухов

У випадку переходу економіки України в безготівкові розрахунки (cashless) має бути 100% гарантія держави на всі кошти в системі. У цьому випадку люди не будуть переживати за збереження своїх грошей.

Про це заявив в інтерв’ю Lb.ua заступник керівника ОП Ростислав Шурма.

"Неважливо, чи це цифрова гривня, чи це гривня на рахунках в банку. Не часткове покриття, а 100% покриття. Насправді зараз це є. Як держава гарантує 100% кожну паперову гривню, так вона буде гарантувати кожну електронну паперову гривню", – розповів Шурма.

За його словами, в Україні до 80% громадян не сплачують у повному обсязі податки з отриманих доходів, або роботодавці за них не сплачують.

"Порівняйте споживчі витрати і суму виплаченої зарплати в економіці. Ви вийдете на цифру, що 70% зарплати в тіні. Безумовно, що всі переживають, а як же тепер", – сказав він.

Заступник керівника ОП додав, що ефективна ставка оподаткування в Україні доходів – 51%. Щоб людина отримала 10 тисяч гривень на руки, за неї потрібно сплатити або їй потрібно сплатити 5 150 гривень податків.

"Безумовно, потрібна податкова реформа з погляду нормалізації цієї ставки", – зазначив він.

Шурма зазначив, що українці переживають за походження грошей, бо "у кожного є якась кількість готівки на руках. У когось 5 тисяч гривень, у когось 100 тисяч гривень, а в когось і більші суми".

"Як пояснити походження грошей? Потрібна теж тотальна податкова амністія на якийсь період, щоб дати всім людям зайти в цифровий формат", – сказав посадовець.

Також, за словами заступника керівника ОП, скрізь в Україні має бути можливість розрахунку.

"Щоб на ринку, в селі, де завгодно, ти мав 100% гарантію, що за будь-який продукт можеш розрахуватися картою чи телефоном у безготівковому вигляді. Справді, зараз Україна не покрита повністю. Але з Укрпоштою ми готуємо проєкт, у рамках якого, думаю, що доб'ємося близько 100%, з одного боку, покриття торгових точок, з іншого боку – покриття населення цифровими фінансовими послугами. Як це буде, я не хочу казати передчасно", – зазначив він.

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Нагадаємо, в Національному банку України виступили проти заборони готівки, яку раніше ініціював заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма. У НБУ пояснили, що повна відмова від готівкових розрахунків в Україні сьогодні неможлива. Адже в умовах воєнного стану громадяни повинні мати доступ до готівки, щоб мати можливість задовольняти свої базові потреби навіть у разі настання ймовірних критичних подій – блекаутів, воєнних дій тощо.

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