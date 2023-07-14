Єврокомісія виділила гроші для побудови житла для переселенців у Житомирі

Житло заплановано ввести в експлуатацію у 2024 році.

Єврокомісія виділила 8 млн євро на будівництво багатоквартирних будинків для ВПО у Житомирі.

Про це повідомила пресслужба Житомирської міськради.

“У Житомирі збудують чотири багатоквартирні будинки для ВПО. У будинки планують заселити понад 400 внутрішньо-переміщених осіб. Орієнтовна кількість квартир – не менше 110”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що житло буде введено в експлуатацію у 2024 році.

Наразі розробляється проєкто-кошторисна документація на будинки на чотири поверхи.

За грантові кошти квартири також облаштують базовими меблями й побутовою технікою.

Водночас, з місцевого бюджету передбачено 76 млн гривень а підведення інженерних мереж, благоустрій території та облаштування укриття.

Крім Житомиру, до програми “Житло для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та відновлення звільнених міст в Україні” увійшли Чернівці, Дубно, Ковель, Львів та Макарів.

Нагадаємо, за даними Мінсоцполітики, на кінець травня в Україні налічується 4,8 млн внутрішніх переселенців. Це трохи більше, ніж чисельність населення, наприклад, Чорногорії чи Сербії. Із них понад 100 тисяч мешкають у близько 4 тисячах місцях компактного поселення (МКП): в гуртожитках, санаторіях, а часом навіть дитячих садочках і школах.