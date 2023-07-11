За перший квартал чистий прибуток НАК "Нафтогаз" сягнув 7,7 млрд грн

За аналогічний період минулого року компанія отримала чистий збиток у сумі 24,6 млрд грн.

У І кварталі цього року НАК "Нафтогаз України" отримала чистий прибуток у розмірі 7,7 млрд грн.

Про це йдеться на сайті компанії.

За аналогічний період минулого року компанія отримала чистий збиток у сумі 24,6 млрд грн.

За словами глави Групи Нафтогаз Олексія Чернишова, результат отримали завдяки суттєвому покращенню фінансових показників діяльності ключових підприємств Групи.

Консолідований операційний прибуток Групи Нафтогаз у І кварталі склав 3,4 млрд грн. При цьому за аналогічний період минулого року консолідований операційний збиток становив 57 млрд грн.

Також суттєво покращили рівень зборів коштів підприємства Групи, які забезпечують виконання спеціальних обов’язків, постачаючи природний газ соціально чутливим категоріям споживачів. Якщо збитки в І кварталі 2022 року становили 33 млрд грн, то у першому кварталі цього року цифра сягнула 6,3 млрд грн.

Упродовж січня-березня 2023 року до зведеного бюджету України підприємства Групи Нафтогаз сплатили податків на суму 26 млрд грн. Це понад 7% усіх податкових надходжень держави за відповідний період. А за перше півріччя розмір сплачених податків сягнув понад 48 млрд податків, що становлять понад 8 % податкових надходжень до зведеного бюджету України.

Нагадаємо, минулого місяця НАК “Нафтогаз України” та ще 5 компаній Групи Нафтогаз подали клопотання до Окружного суду США округу Колумбія про підтвердження рішення Арбітражного трибуналу при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі, яке зобов’язало Росію сплатити 5 млрд доларів (включно з відсотками) компенсації за збитки та втрачене майно Нафтогазу в Криму.

Раніше Група домовилася з інвесторами про шляхи реструктуризації єврооблігацій з термінами погашення в 2022/2026 роках.