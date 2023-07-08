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Через грозовий шторм у 10 областях пошкоджені лінії електропередач, - Міненергетики

Знеструмлено 301 населений пункт.

Через грозовий шторм у 10 областях пошкоджені лінії електропередач, - Міненергетики
Фото: ДТЕК Одеські електромережі

Через грозовий шторм, який пронісся Україною, у 10 областях зафіксували пошкодження ліній електропередачі.

Про це повідомляє Міністерство енергетики.

Знеструмлено 301 населений пункт. Найбільше – на Чернігівщині, Одещині, Кіровоградщині, Полтавщині. 

Крім того, через негоду залишається без світла частина споживачів у Сумській, Дніпропетровській, Київській, Черкаській, Донецькій, Миколаївській областях. Наразі тривають відновлювальні роботи.

"ДТЕК Одеські електромережі" повідомили, що станом на 8:30 8 липня без світла тимчасово залишається 41 населений пункт, із них три — частково. Найбільше постраждав Одеський район. 

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Нагадаємо, через негоду на Прикарпатті залишаються підтопленими 414 дворогосподарств.

Вчора через різке підняття рівня води у Івано-Франківську обвалилася частина пішохідного мосту на Набережній.  

Надвечір 7 липня розпочалась гроза із дощем у Києві. Негода призвела до локальних підтоплень у двох районах столиці.

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