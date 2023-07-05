Користувачам mono invest пропонують сьогодні закрити позицію через включення брокера до списку санкцій

Клієнти, не згодні з такою пропозицією, отримають доступ до акцій та коштів на них витрачених лише після зняття санкцій РНБО.

РНБО включила до списку санкцій компанію EXANTE, яка є брокером у застосунку для інвестицій mono invest.

Про це повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський.

Він розповів, що у зв'язку з цим усі клієнти, які мають позиції у цінних паперах у mono invest, отримають повідомлення, в якому їм запропонують погодитись сьогодні закрити позицію та повернути гроші на картку.

Позиції в цінних паперах, тих клієнтів, які натиснуть у повідомленні «Згоден» або не натиснуть нічого до 22:30, будуть закриті та їх кошти повернуто на карти.

Позиції тих клієнтів, які в повідомленні натиснуть «Не згоден», закриті не будуть. Доступ до їхніх акцій та коштів на них витрачених буде можливий лише після зняття санкцій РНБО.

Раніше президент Володимир Зеленський підписав указ, яким ввів у дію рішення РНБО про нові санкції проти осіб, пов’язаних з Росією та війною проти України. У переліку підсанкційних осіб - нафтопереробні заводи, пов'язані з "Лукойлом", "Газпром нафтою", а також структури із галузі авіабудування.