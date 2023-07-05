До кінця війни тариф на воду не буде підійматись, - Шмигаль

За його словами, місцеві бюджети накопичили понад 150 млрд грн на своїх рахунках.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль пообіцяв українцям, що до кінця війни тариф на водопостачання та водовідведення не буде підійматись, попри рішення регулятора про їх перегляд.

Про це Шмигаль заявив в ефірі телемарафону.

"Так, як і тарифи на тепло і гарячу воду, я впевнений, що в Україні до кінця воєнних дій не потрібно покладати на людей додатковий тягар. Це той компроміс, який місцеві бюджети можуть взяти на себе", - сказав він.

Шмигаль підкреслив, що хоча Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг є незалежним органом, який самостійно встановлює тарифи, "під час війни влада має діяти, як єдине ціле".

За його словами, місцеві бюджети накопичили понад 150 млрд грн на своїх рахунках, тож мають змогу фінансувати водоканали.

"Тобто місцеві бюджети окремих громад мають можливості забезпечувати комунальні підприємства, які постачають воду додатковим фінансуванням і не підіймати тарифи", - пояснив голова уряду.

Він також вважає, що тариф на електрику для водоканалів не підіймався попри заяви підприємств про це.

Нагадаємо, що 1 липня Шмигаль заявив, що Нацкомісія підвищила тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення, не погодивши це питання з урядом.