Черговий атомний енергоблок вийшов з ремонту раніше плану, – Міненерго

Черговий атомний енергоблок вийшов з ремонту раніше плану.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

“З ремонту, який відбувається в межах наймасштабнішої за всю історію ремонтної кампанії на енергетичних об’єктах, на 4 дні раніше вийшов черговий енергоблок однієї з українських АЕС. Він додасть у систему 1000 МВт потужності”, – йдеться в повідомленні.

За словами міністра енергетики, це надзвичайно вагомий внесок у посилення стійкості нашої енергосистеми та забезпечення енергобалансу.

Міністерство нагадало, що в червні з ремонту на 20 днів раніше від запланового терміну вже вийшов один із блоків АЕС. Загалом сьогодні АЕС генерують майже половину виробленої в країні електроенергії. Масштабна ремонтна кампанія триває в межах підготовки до нового опалювального сезону на об’єктах атомної, теплової, гідрогенерації.

Нагадаємо, ЗСУ попередили, що росіяни найближчим часом можуть готувати провокацію на території Запорізької АЕС. 4 липня на зовнішній крівлі третього та четвертого енергоблоків станції були розміщені сторонні предмети, схожі на вибухові пристрої.