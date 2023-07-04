Лише 150 українцям із 22 тисяч погодили компенсацію за пошкоджене війною житло, - Шмигаль

Компенсацію за пошкоджене війною житло погодили лише для півтори сотні осіб.

Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Він повідомив, що наразі українці подали вже понад 22 тисячі таких заяв. Лідерами є Харківщина, Київщина та Миколаївська область. На реалізацію програми єВідновлення Кабмін спрямував 4,4 млрд грн.

"На жаль, обробка заявок місцевою владою відбувається повільно. Компенсація погоджена лише щодо півтори сотні осіб. Ще раз наголошую: слід максимально мобілізуватися, дати людям ресурси до настання холодів, щоб вони встигли завершити ремонтні роботи", - наголосив глава уряду.

Нагадаємо, на початку минулого місяця стало відомо, що в Україні почали виплачувати кошти у межах програми "єВідновлення" за пошкоджене та зруйноване житло. Шмигаль тоді наполягав на збільшенні кількості місцевих комісій, що займаються верифікацією пошкоджень. Тоді було створено 444, а планувалося 700 комісій.

Згодом Кабмін доручив владі Херсонщини організувати роботи з обстеження пошкоджених будівель і споруд.