Швейцарія хоче долучитися до європейського проєкту "Небесний щит"

Швейцарія хоче взяти участь у європейському проєкті Sky Shield ("Небесний щит"), передає Reuters.

Європейський небесний щит — це ініціатива, створена Німеччиною у 2022 році для посилення європейської протиповітряної оборони. Питання стало актуальнішим після вторгнення Росії в Україну.

Міністр оборони Швейцарії Віола Амхерд планує підписати заяву про намір приєднатися до програми під час зустрічі зі своїми колегами з Австрії та Німеччини у п'ятницю, 7 липня.

Наразі до проєкту Sky Shield приєдналися близько 17 європейських країн, серед яких Німеччина, Великобританія, Фінляндія та Швеція.

Він спрямований на скорочення витрат країн за рахунок координації їх закупівель систем протиповітряної та протиракетної оборони, таких як Patriot. Проєкт також спрямований на забезпечення співробітництва у галузі навчання, технічного обслуговування та логістики.

Sky Shield викликала стурбованість у швейцарського лобі нейтралітету. Воно вважає, що приєднання до ініціативи зробить Швейцарію залежною у військовому плані від інших держав і НАТО і перетворить країну на ціль.

Нагадаємо, минулого місяця 10 європейських міністрів оборони зібралися для обговорення протиповітряної оборони у межах Паризького авіасалону в Ле Бурже. Її мета полягала в тому, щоб провести “стратегічну колективну рефлексію” навколо “загроз, які надходять з неба”.

Згодом президент Франції Еммануель Макрон закликав Європу розробити стратегію протиповітряної оборони, перш ніж розглядати закупівлю озброєння. Він наполягав на закупівлі ППО тільки європейських виробників і завуальовано критикував пропозиції Німеччини придбати протиракетну систему, можливо, в ізраїльських чи американських компаній.