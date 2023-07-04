Саудівська Аравія та Росія скорочують видобуток нафти, щоб підняти ціни, – АР

РФ також скоротить видобуток додатково на 500 тисяч барелів на день у серпні.

Саудівська Аравія оголосила про продовження скорочення видобутку нафти на 1 млн барелів на добу. Росія також скоротить видобуток на 500 тисяч барелів на добу.

Про це повідомляє Associated Press.

Саудівська Аравія збереже запущене в липні скорочення видобутку на один мільйон барелів на добу до серпня. Країна видобуватиме близько 9 млн барелів на день, що є найнижчим показником за кілька років. Як зазначає видання, все це – заради вищих цін.

Російський віцепрем'єр-міністр Олександр Новак заявив, що РФ також скоротить видобуток додатково на 500 тисяч барелів на день у серпні. У поєднанні з попередніми скороченнями, видобуток у серпні скоротиться на 1 млн барелів на день.

Нагадаємо, у червні Пакистан вперше в історії почав купувати російську нафту.

На початку червня після рішення Саудівської Аравії скоротити видобуток ціни на нафту зросли. Саудівська Аравія пішла на скорочення видобутку задля стабілізації цін на ринку. Інші члени OPEC+ пообіцяли зберегти видобуток на існуючому рівні до кінця 2024 року, хоча Росія не взяла на себе таких зобовʼязань, а Об’єднані Арабські Емірати забезпечили вищу квоту на видобуток на наступний рік.

Bloomberg раніше звертало увагу, що РФ готується знову відкрити своє посольство в Лівії – нафтовидобувній країні, що входить до ОПЕК і на території якої діють найманці "групи Вагнера", які, зокрема, контролюють деякі нафтові обʼєкти.

У квітні The Telegraph писала, що рішення ОПЕК+ під керівництвом Саудівської Аравії знову скоротити видобуток нафти грає на руку Росії в енергетичній війні. Одним із найбільших переможців у цій ситуації, ймовірно, буде президент РФ. Кожне підвищення ціни на сиру нафту на $1 долар збільшує експортні доходи Росії приблизно на 2,7 мільярда доларів на рік, каже Бенджамін Хільгеншток, автор звіту про російські санкції для Центру досліджень економічної політики.

Таким чином, підвищення ціни на нафту на 10 доларів збільшить доходи від експорту російської нафти приблизно на 27 мільярдів доларів – до 145 мільярдів доларів цього року. Це приблизно на 22,5% більше, ніж прогнозував CEPR до рішення ОПЕК.