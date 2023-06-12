Пакистан вперше в історії почав купувати російську нафту

Сьогодні перша партія сирої нафти з РФ прибула до порту Карачі.

У понеділок, 12 червня, перша в історії партія сирої нафти з Росії прибула до порту Карачі в Пакистані.

Про це повідомив у Twitter прем'єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф.

"Я виконав ще одну зі своїх обіцянок народу. Радий повідомити, що перший вантаж російської сирої нафти зі знижкою прибув до Карачі й завтра розпочнеться розвантаження нафти. Це перший в історії вантаж російської нафти до Пакистану", - написав він.

I have fulfilled another of my promises to the nation. Glad to announce that the first Russian discounted crude oil cargo has arrived in Karachi and will begin oil discharge tomorrow.



Today is a transformative day. We are moving one step at a time toward prosperity, economic… — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) June 11, 2023

Про намір Пакистану купувати російську нафту стало відомо у квітні. Як здійснюватиметься оплата, поки що невідомо.

Місцеве видання The News International пише, що Пакистан запропонував Росії укласти довгострокову угоду, а також зробив однією з умов оплату в юанях. За неофіційними даними, вартість російської нафти становить для Пакистану $50-52 за барель. Це нижче обмеження у $60, встановленого "Великою сімкою".

Нагадаємо, що основними імпортерами російської нафти після західного ембарго, яке ввели у відповідь на повномасштабну агресію РФ проти України, стали Індія та Китай. У квітні повідомлялося, що поставки російської нафти до Індії досягли нового рекорду.