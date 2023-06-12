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Пакистан вперше в історії почав купувати російську нафту

Сьогодні перша партія сирої нафти з РФ прибула до порту Карачі.

Пакистан вперше в історії почав купувати російську нафту
Фото: EPA/UPG

У понеділок, 12 червня, перша в історії партія сирої нафти з Росії прибула до порту Карачі в Пакистані.

Про це повідомив у Twitter прем'єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф.

"Я виконав ще одну зі своїх обіцянок народу. Радий повідомити, що перший вантаж російської сирої нафти зі знижкою прибув до Карачі й завтра розпочнеться розвантаження нафти. Це перший в історії вантаж російської нафти до Пакистану", - написав він.

Про намір Пакистану купувати російську нафту стало відомо у квітні. Як здійснюватиметься оплата, поки що невідомо.

Місцеве видання The News International пише, що Пакистан запропонував Росії укласти довгострокову угоду, а також зробив однією з умов оплату в юанях. За неофіційними даними, вартість російської нафти становить для Пакистану $50-52 за барель. Це нижче обмеження у $60, встановленого "Великою сімкою".

Нагадаємо, що основними імпортерами російської нафти після західного ембарго, яке ввели у відповідь на повномасштабну агресію РФ проти України, стали Індія та Китай. У квітні повідомлялося, що поставки російської нафти до Індії досягли нового рекорду.

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