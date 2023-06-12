Танкери використовують технологію спуфінгу, аби перевозити російську нафту в обхід санкцій США, − New York Times

Протягом щонайменше 13 рейсів три танкери вдавали, що пливуть на захід від Японії. Насправді вони були на терміналах в Росії і відправляли нафту в Китай.

Танкери використовують передову технологію спуфінгу, аби перевозити російську нафту, порушуючи санкції Сполучених Штатів.

Про це йдеться у матеріалі The New York Times.

Видання розповідає, що у лютому нафтовий танкер Cathay Phoenix передав сигнал, показуючи, що він пливе на захід від Японії. “Але шлях танкера був дуже незвичайним. Протягом дня його сигнали демонстрували нестабільну поведінку, оскільки корабель швидко змінював положення. Супутниковий знімок, зроблений у цей час, поглибив таємницю: корабля там не було взагалі”, − йдеться у тексті.

Танкер надсилав підроблений сигнал про місцезнаходження – це поняття відоме як “спуфінг”. Насправді судно перебувало в 250 милях на північ, завантажуючи нафту в російському порту Козьміно. Це було частиною маршруту до Китаю, яка, найімовірніше, спричинила порушення санкцій США.

Cathay Phoenix − це один із принаймні трьох танкерів, ідентифікованих The New York Times, які вживають надзвичайних заходів, щоб приховати свою справжню діяльність. Ця практика допомагає їм уникати нагляду уряду США, порушуючи останні санкції щодо російської сирої нафти.

Фото: Maxar, Copernicus Sentinel-2

Роками кораблі, намагаючись приховати своє місцезнаходження, відключали транспондери, які всі великі судна використовували для сигналізації про своє місцезнаходження. “Але танкери, які відслідковує The Times, виходять за рамки цього, використовуючи передову технологію спуфінгу, щоб створити враження, що вони перебувають там, де їх немає”, − пише газета.

Протягом щонайменше 13 рейсів три танкери вдавали, що пливуть на захід від Японії. Насправді вони були на терміналах в Росії і відправляли нафту в Китай. Сьогодні рідко вдається довести справжнє місцезнаходження корабля. “Але проведений Times аналіз загальнодоступних даних про судноплавство, супутникових зображень і записів із соціальних мереж допоміг чітко встановити, що танкери були не там, де вони нібито були”, − додає NYT.

Нагадаємо, Євросоюз у новому пакеті санкцій хоче закрити лазівки для контрабандистів російської сирої нафти.