Іран почав передавати Росії більше ударних безпілотників, − Міноборони Великої Британії

Москва перейшла від отримання невеликих поставок іранських OWA-БПЛА повітряним транспортом до більших партій кораблями з Ірану через Каспійське море.

Іран почав передавати Росії більше ударних безпілотників кораблями через Каспійське море.

Про це повідомили у Міноборони Великої Британії з посиланням на розвідку.

Британці зазначають, що останніми місяцями Росія, найімовірніше, працювала над забезпеченням довгострокового постачання великих обсягів ударних безпілотників.

“Москва перейшла від отримання невеликих поставок іранських OWA-БПЛА повітряним транспортом до більших партій кораблями з Ірану через Каспійське море”, − зазначили у міністерстві.

Після вторгнення цей “міжнародний транзитний коридор північ-південь” набув значно більшого значення. Це дозволяє Росії отримати доступ до азійських ринків, включно з постачанням зброї, у спосіб, який, як вона сподівається, буде менш вразливим до міжнародних санкцій.

Росія також працює над запуском внутрішнього виробництва безпілотників, майже напевно за підтримки Ірану.

Москва інвестує в ударні дрони, бо це надає окупантами відносно дешевий ударний потенціал великої дальності тоді, коли вона витратила значну частину своїх запасів крилатих ракет в Україні.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 13 June 2023.



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/d4tdVmJ9fI — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 13, 2023

Додамо, поставляючи безпілотники РФ, Іран продовжує порушувати резолюцію 2231 Ради Безпеки ООН.

Нагадаємо, Іран надає Росії матеріали для будівництва підприємства з виробництва безпілотників у Татарстані. В американській розвідці вважають, що завод у російській особливій економічній зоні "Алабуга" можуть ввести в експлуатацію на початку наступного року.