ППО вночі знищила 10 випущених Росією крилатих ракет, вранці – ще одну

Уночі 13 червня РФ вдарила по українцях стратегічною авіацією з району Каспію, а також кількома ударними дронами з південного напрямку. Ракети запускали з восьми бомбардувальників.

Загалом ворог випустив 14 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 та до чотирьох БпЛА «Shahed-136/131». Сили та засоби протиповітряної оборони Повітряних Сил знищили 10 крилатих ракет та один ударний дрон, повідомили в ПС.

Унаслідок цієї атаки у м. Кривий Ріг – влучання ракет в житловий сектор, зокрема, п’ятиповерховий будинок.

"Під ранок рашисти здійснили повторну атаку з Каспійського моря трьома Ту-95мс. За попередніми даними цього разу до України долетіла лише одна крилата ракета, яку знищено українською ППО!" – зазначили в Повітряних силах.

Фото: Повітряні сили в Telegram

Унаслідок атаки на Кривий Ріг загинули щонайменше троє, поранені понад 30 цивільних.