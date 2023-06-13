За минулу добу ЗСУ знищили ще 470 російських окупантів, 20 артсистем і гелікоптер, – Генштаб

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 470 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні майже 217 тисяч військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.06.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 216650 (+470) осіб ліквідовано
- танків – 3935 (+4)
- бойових броньованих машин – 7642 (+6)
- артилерійських систем – 3766 (+20)
- РСЗВ – 601 (+0)
- засоби ППО – 363 (+1)
- літаків – 314 (+0)
- гелікоптерів – 300 (+1)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3309 (+2)
- крилаті ракети – 1183 (+0)
- кораблі катери – 18 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6473 (+2)
- спеціальна техніка – 511 (+1).
Дані уточнюються.
Нагадаємо, за минулу добу авіація сил оборони за минулу добу завдала девʼяти ударів по районах зосередження особового складу та чотирьох – по зенітно-ракетних комплексах противника. Також наші воїни знищили ворожий гелікоптер Ка-52 та БпЛА оперативно-тактичного рівня “Орлан-10”.
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили три пункти управління, два зенітно-ракетних комплекси, район зосередження особового складу противника та три артилерійських підрозділи на вогневих позиціях.