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За минулу добу ЗСУ знищили ще 470 російських окупантів, 20 артсистем і гелікоптер, – Генштаб

Загалом Росія вже втратила в Україні майже 217 тисяч військових.

За минулу добу ЗСУ знищили ще 470 російських окупантів, 20 артсистем і гелікоптер, – Генштаб
Фото: тг-канал Стерненка

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 470 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні майже 217 тисяч військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.06.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 216650 (+470) осіб ліквідовано
  • танків – 3935 (+4)
  • бойових броньованих машин – 7642 (+6)
  • артилерійських систем – 3766 (+20)
  • РСЗВ – 601 (+0)
  • засоби ППО – 363 (+1)
  • літаків – 314 (+0)
  • гелікоптерів – 300 (+1)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3309 (+2)
  • крилаті ракети – 1183 (+0)
  • кораблі катери – 18 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6473 (+2)
  • спеціальна техніка – 511 (+1).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, за минулу добу авіація сил оборони за минулу добу завдала девʼяти ударів по районах зосередження особового складу та чотирьох – по зенітно-ракетних комплексах противника. Також наші воїни знищили ворожий гелікоптер Ка-52 та БпЛА оперативно-тактичного рівня “Орлан-10”.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили три пункти управління, два зенітно-ракетних комплекси, район зосередження особового складу противника та три артилерійських підрозділи на вогневих позиціях.

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