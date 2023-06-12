Втрати у ворога саме такі, як нам потрібно, наголосив президент.

Сьогодні Верховний головнокомандувач провів засідання ставки, на якому доповіли від командувачі оперативних напрямків, які найважливіші і найгарячіші, – “Хортиця” і “Таврія”.

Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

“Бої жорсткі, але наш рух є, і це дуже важливо. Втрати у ворога саме такі, як нам потрібно. І хоч погода цими днями несприятлива – дощі наше завдання ускладнюють, але все одно міцність наших воїнів дає результат, і я дякую за це кожному, хто зараз у бою, кожному, хто підтримує наші бойові бригади на відповідних напрямках”. - наголосив президент.

Він додав, що генерали Сирський і Тарнавський доповіли сьогодні про успіхи, які вже маємо, про те, у яких точках фронту потребуємо посилення та якими діями можемо зламати більше російських позицій.

“Була доповідь Головкома – щодо загальної ситуації, МВС та СБУ – щодо стабілізаційних заходів на деокупованій території. Дуже активно працюємо з постачанням необхідної зброї, снарядів. Була й доповідь розвідки щодо варіантів дій ворога. Наше оперативне домінування зберігаємо й посилюємо”, - підкреслив Володимир Зеленський.

Він додав, що на бахмутському напрямку збільшується український контроль.

Також на Ставці була підсумкова доповідь щодо готовності та неготовності укриттів по всій країні, у найбільших містах і в Києві, доповідали міністри Клименко, Камишін і Кубраков.

“Результати, м’яко кажучи, невтішні. На п’ятницю будуть підготовлені відповідні проекти рішень – і щодо тих, хто відповідальний, і щодо забезпечення належного рівня захисту для наших людей в усіх українських містах”, - пообіцяв президент.

Голова держави провів кілька нарад щодо наших міжнародних заходів.

Україна готує нову підтримку зброєю від наших партнерів для наших воїнів та готує залучення більшої кількості світових суб’єктів до реалізації формули миру.

Також Україна працює, щоб Вільнюський саміт був справді змістовним.

Володимир Зеленський також розповів, що звання Героя України посмертно присвоєно підполковнику СБУ Василю Богачу. За надзвичайну особисту хоробрість, за неодноразове затримання та знищення ворожих диверсантів. За захист Маріуполя й саме за такий героїзм, саме таку самопожертву, які не залишають жодних інших варіантів для України й українців, окрім перемоги.

Нагадаємо, під час наступальної операції українського війська у Донецькому та Таврійському операційних районах вдалося звільнити сім населених пунктів. Йдеться про Лобкове, Левадне, Новодарівку, Нескучне, Сторожеве, Макарівку і Благодатне.