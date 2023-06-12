Незабаром США оголосять про наступний пакет військової допомоги Україні, - Кірбі

Скоро адміністрація Байдена оголосить про виділення наступного пакета військової допомоги Україні.

Про це повідомляє Укрінформ.

“Ви бачили пакет допомоги, виділений в межах програми USAI, про який було оголошено наприкінці тижня. Я думаю, дуже-дуже скоро ви побачите додаткові пакети допомоги (за президентськими повноваженнями – ред.), які нададуть Сполучені Штати”, - сказав координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

Він наголосив - у Вашингтоні знають, що саме потрібно Україні, в тому числі для її нинішніх операцій контрнаступу.

“Ми зосереджуватимемося на тому, щоб Україна могла досягти успіху на полі бою”,- зауважив Кірбі.

Нагадаємо, 9 червня Міністерство оборони США оголосило про новий пакет допомоги в галузі безпеки для України. Цей пакет на загальну суму до 2,1 млрд доларів включає критично важливі засоби протиповітряної оборони та боєприпаси.