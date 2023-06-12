Смерть Берлусконі. Чим запам’ятався ексцентричний друг Путіна

Помер Сільвіо Берлусконі – чоловік-епоха, який змінив Італію. У який бік – неважко здогадатися. Згадаємо, що Берлуска – так його кличуть на батьківщині – залишає по собі, ідеологічно та політично. Й спробуємо спрогнозувати, як позначиться його смерть на урядовій коаліції, частиною якої була його партія.

Фото: dw.com

Медіамагнат

Кар’єра Берлусконі розпочалася у 1960-х з будівельної галузі, а в 1970-х розгорнулася вповні, коли він створив фінансове підприємство «Фінінвест». Тоді ж, у 1970-х Берлусконі розпочав свою діяльність і на медійному полі. Спочатку це маловідомий кабельний канал Telemilanocavo, а з 1979-го – вже всім відомий «Canale 5».

Берлусконі ніколи не ставив завдання піднімати культурний рівень глядача: його канали промовляли до найменш освічених, створювали безпринципну, сексистську, бездумно-веселу телевізійну жуйку. Прагнучи створити не просто канал, а загальнонаціональне ЗМІ, Берлусконі домовився з п’ятдесятьма приватними телекомпаніями з усієї Італії, що вони транслюватимуть усі одночасно одні і ті ж програми. З’явилися нові розважальні формати, які одразу стають популярними. Кількість глядачів зростала у геометричній прогресії, а їхні смаки та погляди на життя змінювалися цілком конкретним чином... Упродовж років цей ефект накопичувався.

Фото: EPA/UPG

1993-го року Берлусконі створив мультимедійний медахолдінг «Медіасет», який докорінно змінив обличчя італійського телебачення. Вчені з престижного міланського університету Бокконі якось порівняли дві мапи: на одній були назви італійських населених пунктів, куди потужно надходив сигнал медіахолдингу «Медіасет», а на іншій – те, як саме голосували жителі населених пунктів. Виявилося, що ті, хто дивився цей канал були схильні голосувати за популістів. Тож не дивно, що власник такого потужного інструменту подався у політику.

Політик

У жовтні 1993-го року 57-річний Берлусконі вирішив стати політиком і вже у січні 1994 створив власну партію – правоцентристську «Вперед, Італіє!». Протримався у депутатах рекордні чотири каденції, 2013-го року уперше був обраний сенатором. Як досконалий популіст, умів подобатися електорату і тому чотири рази обіймав посаду прем’єр-міністра Італії (1994-1995), (2001-2005 та 2005-2006) і востаннє (2008-2011).

Фото: EPA/UPG

Як політик Берлусконі просував інтереси підприємців проти інтересів працівників. «Завдяки» йому в Італії, попри досить потужні профспілки, з’явилися й широко розповсюдилися соціально майже не захищені форми роботи (прекарна робота), що і досі є однією з головних бід Апеннінської держави.

Критики стверджують, що в політику Берлусконі штовхнули не так політичні амбіції, як потреба захиститися від численних судових справ. Власне, Берлуска завжди просував закони задля власного захисту, змінював законодавство в залежності від того, в яких саме злочинах та порушеннях його звинувачували у даний момент. Наприклад, кілька з понад 20 загалом порушених проти нього справ були закриті через декриміналізацію злочину.

Злочинець

Серед звинувачень, що висувалися Берлусконі, були: сфальшована фінансова документація, корупція, фальшиві свідчення у суді, розбещення та схиляння до проституції неповнолітніх, розголошення закритої інформації, зв’язки з мафією, ухиляння від сплати податків, дифамація тощо. Від усього цього Берлусконі, (який завжди говорив, що ні в чому не винний, на нього несправедливо нападають, і взагалі «його не так зрозуміли»), вдалося відбитися.

Фото: The Times

Окрім однієї справи. У процесі щодо фінансових злочинів його дітища «Медіасет», який тягнувся з 2005-го року, Берлусконі таки визнали винним у всіх трьох інстанціях. 2013-го року Апеляційний суд Мілана підтвердив вирок у 4 роки ув’язнення, 5 років заборони обіймати посади.

У березні 2014-го року остання інстанція, Касаційний суд Італії, підтвердив, що Берлусконі є злочинцем й затвердив як додаткове покарання дворічну заборону обіймати високі державні посади. У квітні того ж року підтверджується пропозиція передати засудженого соціальним службам. Покарання виглядало досить анекдотично: 78-річний Берлусконі до шостого березня 2015-го року був зобов’язаний працювати в клініці для літніх осіб у Чезано Босконе.

Друг диктаторів

Берлусконі, який не любив грати за правилами, охоче дружив із диктаторами. Так, 2010-го року перед телекамерами цілував руку лівійському диктаторові Каддафі, який прибув до Рима на його ж запрошення. Не дивно, що і з Путіним у Берлусконі були чудові дружні відносини. Вони охоче їздили один до одного в гості, і Берлусконі активно просував в Італії необхідність дружби з Росією. За його каденцій залежність від російського газу помітно зростала. Крім того, Берлусконі приїжджав на вкрадену в України землю – у Крим після його незаконної анексії, де, зокрема, Путін почастував гостя вкраденим же колекційним вином – з заводу «Масандра». Через цю поїздку СБУ заборонила Берлусконі в'їзд в Україну на три роки.

Фото: spiegel.de

Берлусконі та Путін завжди дуже позитивно відгукувалися один про одного. І мали схожі смаки: Берлусконі вибудував у своєму Аркоре справжній палац, сповнений кричущих розкошів.

З початком повномасштабного вторгнення Берлусконі сказав кілька формальних слів на «підтримку України та її народу», але не відмовився від свого давнього друга. І в кулуарах пояснював, що «Володимир (Путін) на мій день народження надіслав мені 20 пляшок горілки та дуже милий лист. Я відповів пляшками ламбруско і таким же милим листом». Відомо, що Берлусконі критикував президента Зеленського та до останнього підтримував брехливі московські наративи, зокрема, про «народ Донбасу».

Фото: foreignpolicy.com

Політичний спадок

Берлусконівська «Вперед, Італіє!» є однією з трьох партій, які формують чинну урядову коаліцію на чолі з Джорджією Мелоні. На останніх виборах вона отримала досить скромний результат, менше 10% виборців – далася взнаки погана репутація лідера. Тепер політичним спадкоємцем Берлусконі формально є Антоніо Тайяні — міністр закордонних справ уряду Мелоні. Що це означає для України?

Сам Тайяні поки що не відхиляється від накресленого прем’єркою проукраїнського курсу. У минулі місяці він уже був змушений пом’якшувати скандальний ефект від чергового берлусконівського виявлення любові до Кремля і нелюбові до України («лінія партії залишається незмінною»), а на нещодавній великій інвестиційній конференції демонстрував журналістам подарований українською делегацією браслет з «Азовсталі».

Отже, якщо не станеться нічого непередбачуваного, Мелоні стане дещо простіше проводити свій проукраїнський курс. Адже інший затятий друг Кремля і недруг України – Маттео Сальвіні – тепер залишиться фактично сам на сам. А у нього нині не широкий електорат, щоб диктувати свої умови.