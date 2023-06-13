Прем’єрка Італії Мелоні може виграти від смерті Берлусконі, − Politico

Він дав політику її перший великий прорив у політиці, зробивши наймолодшим урядовим міністром в історії країни.

Нинішня прем’єр-міністерка Італія Джорджа Мелоні може виграти від смерті колеги Сільвіо Берлусконі, яка відкриває їй шлях до консолідації влади у країні.

Про це йдеться у матеріалі Politico.

Мелоні багато в чому завдячує Берлусконі своєю посадою – вона стала першою жінкою, яка очолила уряд Італії. Він дав політику її перший великий прорив у політиці, зробивши наймолодшим урядовим міністром в історії країни у 2008 році у віці 31 року.

Торік він зіграв важливу роль у поваленні прем’єрства Маріо Драгі, скликавши зустріч правих. І вже після відходу Драгі саме партія Берлусконі “Forza Italia”, тепер помірний правоцентристський рух, об’єдналася з ультраправою групою Мелоні в коаліційній угоді, яка привела її до влади.

“Але, крім того, що Берлусконі був корисним партнером Мелоні під час завоювання влади, Берлусконі представив шаблон для політичного бренду, який вона тепер зробила своїм власним”, − зазначає Politico.

Як і у Берлусконі, політичний метод Мелоні наголошує на центральній ролі лідера як особистості, яка “говорить мовою простих людей”, зазначив біограф Берлусконі Джованні Орсіна.

Обидва лідери намагалися і намагаються задовольнити нагальні потреби простих людей, “не говорячи їм, чого вони мають хотіти”.

Нагадаємо, вчора у лікарні у Мілані на 87 році життя помер скандальний колишній прем’єр Італії та лідер партії “Вперед, Італія” Сільвіо Берлусконі. Колишній очільник італійського уряду був у дружніх стосунках з президентом РФ Володимиром Путіним.

Мелоні склала присягу прем’єра Італії у жовтні 2022 року. Тоді в Італії вперше з часів Другої світової війни на парламентських виборах перемогла коаліція правих партій – разом вони набрали близько 40% голосів.

Берлусконі тричі був прем'єром Італії – в 1994-1995 роках, 2001-2006 роках і 2008-2011 роках. У липні 2015 року його визнали винним у підкупі сенаторів з метою усунення уряду Романо Проді.

Берлусконі – один із найбагатших медіамагнатів в Італії, був третім в Італії та 118-м у світі в списку найзаможніших людей планети за версією журналу Forbes 2011 року. Власник контрольного пакета акцій холдингу "Fininvest", який об'єднує приблизно 150 компаній, що діють практично у всіх сферах життя італійців. Був власником ФК "Мілан" з 1986 до 2017 року.