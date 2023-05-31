Ядерна гра Північної Кореї
Ядерна гра Північної Кореї
У Києві затримали ще дев’ятьох громадян, які публікували у соцмережах відео роботи ППО
У Києві затримали ще дев’ятьох громадян, які публікували у соцмережах відео роботи ППО
Верховна Рада зробила перший крок для збільшення виплат військовим
Верховна Рада зробила перший крок для збільшення виплат військовим
САП підтвердила, що депутат Київради Трубіцин виїхав із України (доповнено)
САП підтвердила, що депутат Київради Трубіцин виїхав із України (доповнено)
У ВР напрацювали новий законопроєкт про повернення доплат військовим
У ВР напрацювали новий законопроєкт про повернення доплат військовим
У передмісті Бахмута ЗСУ призупинили рух, - Маляр
У передмісті Бахмута ЗСУ призупинили рух, - Маляр
Бабак відмовився від наукового ступеня слідом за Лісовим
Бабак відмовився від наукового ступеня слідом за Лісовим
Ердоган переміг. Чи зміниться зовнішня політика Туреччини
Ердоган переміг. Чи зміниться зовнішня політика Туреччини
Чи повернуть військовим додаткові виплати?
Чи повернуть військовим додаткові виплати?
ГоловнаСвіт

Мелоні має до листопада визначитися з новим президентом Банку Італії

Це кадрове рішення може стати одним з найвижливіших призначень, які має зробити італійська прем'єрка.

Мелоні має до листопада визначитися з новим президентом Банку Італії
Президент Банку Італії Іньяціо Віско
Фото: EPA/UPG

У прем’єр-міністерки Італії Джорджи Мелоні залишилося всього п’ять місяців, щоб знайти нового президента Банку Італії, який замінить на посаді Іньяціо Віско.

Про це пише Bloomberg.

Це може стати одним із найважливіших призначень, які вона має зробити, зазначає видання.

“Наразі немає легкого вибору кандидата на заміну 73-річного чоловіка, відомого охоронця тонкої фінансової гармонії в Італії та старшого державного діяча серед чиновників Європейського центрального банку. Якщо минуле є орієнтиром, то перед оголошенням Рим охопить літо спекуляцій та інтриг”, − йдеться у матеріалі.

Професорка Університету Інсубрії Росселла Локателлі зазначила, що його наступнику доведеться бути посередником між Італією та Європою, намагаючись донести потреби та запити своєї країни пояснюючи водночас італійцям, чого очікують від них.

Підписуйтесь на наш Google News

Коаліція Мелоні повинна домовитися про кандидатуру до листопада в рамках складного процесу, який також потребуватиме підтримки президента Серджіо Маттарелли. Лідером, відповідно до прогнозів, є член виконавчої ради Європейського центрального банку Фабіо Панетта. 63-річного колишнього посадовця Банку Італії вважають надійним вибором, який може стати мостом між Римом і Франкфуртом.

Ще одна людина, яку згадують у спекуляціях, − Лоренцо Біні Смагі, голова Societe Generale SA і колишній член виконавчої ради ЄЦБ, який колись програв Віско у боротьбі за посаду.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies