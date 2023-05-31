Мелоні має до листопада визначитися з новим президентом Банку Італії

Це кадрове рішення може стати одним з найвижливіших призначень, які має зробити італійська прем'єрка.

У прем’єр-міністерки Італії Джорджи Мелоні залишилося всього п’ять місяців, щоб знайти нового президента Банку Італії, який замінить на посаді Іньяціо Віско.

Про це пише Bloomberg.

Це може стати одним із найважливіших призначень, які вона має зробити, зазначає видання.

“Наразі немає легкого вибору кандидата на заміну 73-річного чоловіка, відомого охоронця тонкої фінансової гармонії в Італії та старшого державного діяча серед чиновників Європейського центрального банку. Якщо минуле є орієнтиром, то перед оголошенням Рим охопить літо спекуляцій та інтриг”, − йдеться у матеріалі.

Професорка Університету Інсубрії Росселла Локателлі зазначила, що його наступнику доведеться бути посередником між Італією та Європою, намагаючись донести потреби та запити своєї країни пояснюючи водночас італійцям, чого очікують від них.

Коаліція Мелоні повинна домовитися про кандидатуру до листопада в рамках складного процесу, який також потребуватиме підтримки президента Серджіо Маттарелли. Лідером, відповідно до прогнозів, є член виконавчої ради Європейського центрального банку Фабіо Панетта. 63-річного колишнього посадовця Банку Італії вважають надійним вибором, який може стати мостом між Римом і Франкфуртом.

Ще одна людина, яку згадують у спекуляціях, − Лоренцо Біні Смагі, голова Societe Generale SA і колишній член виконавчої ради ЄЦБ, який колись програв Віско у боротьбі за посаду.