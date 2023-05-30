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Країни НАТО можуть дійти згоди щодо приєднання Швеції ще до саміту у липні, - Столтенберг

Він додав, що наразі не бачить неминучої загрози для Швеції.

Країни НАТО можуть дійти згоди щодо приєднання Швеції ще до саміту у липні, - Столтенберг
Фото: EPA/UPG

Країни НАТО можуть дійти згоди з питання приєднання Швеції до альянсу ще до саміту у Вільнюсі в липні, але такий варіант подій гарантувати не можна.

Про це заявив у вівторок, 30 травня, на пресконференції з прем'єром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре генсек НАТО Єнс Столтенберг, інформує Інтерфакс-Україна.

"Гарантій жодних немає. Але, безумовно, можливо до саміту у Вільнюсі досягти рішення щодо повноцінного членства Швеції", - сказав Столтенберг.

Він додав, що наразі не бачить "неминучої загрози для країн-членів НАТО, а також для Швеції". Водночас Столтенберг запевнив, що, якщо Швеція ще до вступу в альянс зіткнеться з якоюсь загрозою, то "немислимо, щоб НАТО не відреагувала".

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Нагадаємо, що заявку Швеції не ратифікували Туреччина і Угорщина. Туреччина виступає проти вступу Швеції через надання притулку членам Робочої партії Курдистану (РПК), яку Анкара та її західні союзники вважають терористами. Уряд Швеції заявив, що серйозно ставиться до звинувачень Туреччини. Але додав, що деякі вимоги, такі як екстрадиція людей, яких Туреччина вважає шкідливими, Швеція не може виконати.

19 травня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що все ще не готовий підтримати членство Швеції в НАТО. 

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