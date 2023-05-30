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Польща купила у США протитанкові ракети

Вони використовуватимуться як озброєння для вертольотів AW149.

Польща купила у США протитанкові ракети
Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак
Фото: Ministerstwo Obrony Narodowe

Польща підписала контракт на купівлю у США протитанкових ракет класу “повітря-земля ” Hellfire.

Про це повідомив у Twitter віцепрем’єр, міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак.

“Сьогодні ми підписали контракт на поставку ракет Hellfire. Вони використовуватимуться як озброєння для вертольотів підтримки AW149, а в перспективі - для ударних вертольотів AH-64E Apache Guardian”,- написав Блащак.

Як відомо, протитанкова керована ракета класу “повітря-земля” AGM-114 Hellfire запускається із закритої позиції без прямого візуального контакту з ціллю з гелікоптерів, літаків, безпілотників, а також наземних засобів.

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Нагадаємо, що Польща веде переговори щодо придбання у Швеції літаків дальнього радіолокаційного стеження.

А 15 травня міністр оборони Польщі Маріуш Блащак зустрівся з польськими військовими під час отримання перших установок HIMARS. 

Також Блащак повідомив, що держава запустила програму закупівлі підводних човнів. 

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