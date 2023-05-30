Через ворожі обстріли знеструмлені прифронтові населені пункти у чотирьох областях

Влучань та пошкоджень об’єктів енергетичної інфраструктури внаслідок масової ворожої атаки РФ на Київ вночі 30 травня не зафіксовано. Однак через обстріли знеструмлені прифронтові і прикордонні населені пункти у Дніпропетровській, Сумській та Харківській областях.
Про це повідомляє у Telegram Міненерго.
“Ворог продовжує тероризувати прифронтові та прикордонні території. Внаслідок обстрілів у Донецькій області було знеструмлено 6 населених пунктів, без світла також залишилася частина споживачів у Дніпропетровській, Сумській та Харківській областях”, – йдеться у повідомленні.
Через попередні обстріли також залишається без світла частина споживачів у Запорізькій, Херсонській, Чернігівській областях. Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація.
Також є знеструмлення споживачів через негоду. У Запорізькій області з цієї причини без електропостачання 12 населених пунктів, у Дніпропетровській – 31. За минулу добу вдалося повернути світло для 23,8 тис. споживачів.
Нагадаємо, голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що в українській енергосистемі відчуватиметься певний брак енергії упродовж літніх місяців, а також протягом наступної зими.