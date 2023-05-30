Через ворожі обстріли знеструмлені прифронтові населені пункти у чотирьох областях

Ремонтні бригади працюють там, де дозволяє безпекова ситуація.

Влучань та пошкоджень об’єктів енергетичної інфраструктури внаслідок масової ворожої атаки РФ на Київ вночі 30 травня не зафіксовано. Однак через обстріли знеструмлені прифронтові і прикордонні населені пункти у Дніпропетровській, Сумській та Харківській областях.

Про це повідомляє у Telegram Міненерго.

“Ворог продовжує тероризувати прифронтові та прикордонні території. Внаслідок обстрілів у Донецькій області було знеструмлено 6 населених пунктів, без світла також залишилася частина споживачів у Дніпропетровській, Сумській та Харківській областях”, – йдеться у повідомленні.

Через попередні обстріли також залишається без світла частина споживачів у Запорізькій, Херсонській, Чернігівській областях. Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація.

Також є знеструмлення споживачів через негоду. У Запорізькій області з цієї причини без електропостачання 12 населених пунктів, у Дніпропетровській – 31. За минулу добу вдалося повернути світло для 23,8 тис. споживачів.

Нагадаємо, голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що в українській енергосистемі відчуватиметься певний брак енергії упродовж літніх місяців, а також протягом наступної зими.