Нардепи скасують єдиний 2% податок для ФОП

Також буде знято обмеження з 1 липня 2023 року щодо мораторію на проведення податкових перевірок.

Верховна Рада України на засіданні 29 травня ухвалила за основу урядовий проєкт закону про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану № 8401.

За проєкт у першому читанні проголосували 227 нардепів, передає кореспондент LB.ua.

Розробка законопроєкту обумовлена необхідністю “якнайшвидшого відновлення довоєнного стану податкової політики, яке, зокрема, передбачає внесення змін до законодавства в частині обмеження з 01 липня 2023 року дії мораторію на проведення податкових перевірок, особливостей застосування спрощеної системи оподаткування у вигляді єдиного податку у розмірі 2 відсотків, норм щодо незастосування відповідальності за порушення вимог закону України “Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг” тощо”, – наголошується у пояснювальній записці.

В уряді прогнозують, що “реалізація закону сприятиме збільшенню надходжень до державного та місцевих бюджетів”.

"Скасування права для фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб бути платниками єдиного податку ІІІ групи із застосуванням ставки єдиного податку у розмірі 2 % від суми доходу “дозволить додатково залучити у 2023 році до бюджетів близько 8 млрд гривень”, – порахували в КМУ.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №8226 про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України, який пропонує створити особливий режим оподаткування окремих платників третьої групи єдиного податку.

Законопроєкт передбачає, що фізичні особи-підприємці на третій групі єдиного податку, які не є платниками ПДВ, не мають найманих працівників та здійснюють розрахунки винятково в грошовій безготівковій формі, зможуть обрати спрощену систему із податковим агентом – банком.