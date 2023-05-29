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Нардепи скасують єдиний 2% податок для ФОП

Також буде знято обмеження з 1 липня 2023 року щодо мораторію на проведення податкових перевірок.

Нардепи скасують єдиний 2% податок для ФОП

Верховна Рада України на засіданні 29 травня ухвалила за основу урядовий проєкт закону про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану № 8401.

За проєкт у першому читанні проголосували 227 нардепів, передає кореспондент LB.ua. 

Розробка законопроєкту обумовлена необхідністю “якнайшвидшого відновлення довоєнного стану податкової політики, яке, зокрема, передбачає внесення змін до законодавства в частині обмеження з 01 липня 2023 року дії мораторію на проведення податкових перевірок, особливостей застосування спрощеної системи оподаткування у вигляді єдиного податку у розмірі 2 відсотків, норм щодо незастосування відповідальності за порушення вимог закону України “Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг” тощо”, – наголошується у пояснювальній записці.

В уряді прогнозують, що “реалізація закону сприятиме збільшенню надходжень до державного та місцевих бюджетів”.

"Скасування права для фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб бути платниками єдиного податку ІІІ групи із застосуванням ставки єдиного податку у розмірі 2 % від суми доходу “дозволить додатково залучити у 2023 році до бюджетів близько 8 млрд гривень”, – порахували в КМУ.

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Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №8226 про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України, який пропонує створити особливий режим оподаткування окремих платників третьої групи єдиного податку.

Законопроєкт передбачає, що фізичні особи-підприємці на третій групі єдиного податку, які не є платниками ПДВ, не мають найманих працівників та здійснюють розрахунки винятково в грошовій безготівковій формі, зможуть обрати спрощену систему із податковим агентом – банком. 

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