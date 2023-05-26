Поправка ціною в мільярди. До чого можуть призвести рекламні ідеї від нардепів?

Та чи все так просто?

Депутати вважають, якщо сховати сигарети під прилавком, то це зменшить кількість курців.

В парламенті зареєстрована поправка (№174 до законопроєкту №9206), яка передбачає заборону на викладку тютюнової продукції у місцях роздрібної торгівлі.

Фото: svoi.kr.ua

Заборонити видиме розміщення

2 травня 2023 р. Верховна Рада у 1 читанні проголосувала законопроєкт №9206, який вносить зміни до Закону «Про рекламу» у частині аудіовізуальної реклами. 23 травня 2023 р. до 2 читання в законопроєкт дивним чином потрапила поправка №174, яка передбачає заборону на викладку продукції підприємств тютюнової галузі у місцях роздрібної торгівлі. Низка депутатів запропонували заборонити розміщення тютюнових та нікотиновмісних виробів у місцях продажу "таким чином, щоб вони були видимі поза межами місця роздрібної торгівлі або споживачам всередині місця роздрібної торгівлі, за виключенням показу продавцем конкретного виробу окремому споживачу віком від 18 років на його вимогу".

Іншими словами - щоб їх взагалі не було видно.

Видима мотивація таких ініціатив - турбота про населення.

Щоправда, статистики щодо того, наскільки зменшує шкоду для здоров'я покупців кількість запитів цигарок на касі, та додатковий час на їх пошуки продавцями, автори поправки поки не наводять.

Чи пройде ця, доволі резонансна, ба, навіть скандальна правка, під час розгляду в сесійному залі, теж поки невідомо.

Хоча вже зараз до тексту законопроєкту, в який вона включена, є низка доволі критичних зауважень Головного науково-експертного управління Верховної Ради.

«Законопроект потребує техніко-юридичного вдосконалення. Термінологія законопроекту недостатньо узгоджена з чинними законами України», - констатують його експерти.

Як впливають "прості" рішення на доходи держбюджету?

Тютюновий ринок в Україні вже й так є одним з найбільш зарегульованих державою. При цьому тютюнова галузь лишається одним з основних джерел поповнення державного бюджету - це сотні мільярдів гривень податкових надходжень. Перше, з чого починають пошук додаткових надходжень в нашій країні ті ж депутати - з підвищення акцизів та тютюнову й алкогольну продукцію.

Щоправда, ці гроші можна збирати з легального ринку. А він у нас останнім часом "просідає": стихійний продаж цигарок "з лоточків" знову можна спостерігати навіть у столиці, біля зупинок транспорту та на ринках.

За оцінками нардепа, першого заступника голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослава Железняка, у лютому 2023 року загальний обсяг ринку нелегальних тютюнових виробів в Україні сягнув 20,2%. Йдеться про підроблену продукцію, контрабанду та нелегально продані сигарети.

Фото: надано преслужбою Ярослав Железняк

«Втрати за рік – 22 мільярди гривень. Це 279 танків, 560 БТР або 136 Байрактар», – вказує він.

Радикальні зміни правил функціонування цього офіційного ринку, що пропонують його колеги нардепи з іншого комітету своєю правкою, тільки прискорить зростання тіньового ринку.

Ініціатива, найперше, може призвести до закриття підприємств роздрібної торгівлі, які спеціалізуються виключно на продажу тютюнових виробів, електронних сигарет, систем нагрівання тютюну (як окремо розташованих, так і магазинів у торгових центрах). І тоді втрати державного і місцевих бюджетів становитимуть ще близько 3,9 млрд грн на рік.

Чому? Бо аби продовжувати роботу, їм потрібно буде закупити нове торгове обладнання, інвестувавши від 40 тис. грн на одне місце торгівлі. В умовах війни, втрат, скорочення дохідності та статків, відсутності кредитування, ця сума для багатьох є суттєвою і критичною для продовження роботи бізнесу.

Фактично, це може поставити під загрозу закриття близько 50 тис. таких підприємств малого і середнього бізнесу.

В результаті цілком можливе загальне скорочення дохідності галузі на 2,5 млрд грн на рік, які реально, а не на словах, могли б піти на те ж соціальне забезпечення та підтримку армії, скорочення кількості підприємств на 30-40%, скорочення робочих місць на більш ніж 20 тис. осіб.

І все це, нагадаємо, може спричинити тільки одна правка у вкрай необхідний проєкт щодо оновлення законодавства України у сфері реклами та приведенні його до норм Євросоюзу.

Чи стане від того менше курців? Питання риторичне. А от грошей у держави цілком може стати менше.

Фото: Борис Корпусенко

Треба бути реалістами - в умовах війни, коли кожна гривня важлива і бюджет страждає від скорочення податкових надходжень та дефіциту інвестицій, внесення та розгляд подібних ініціатив із розряду "простих рішень", є вельми контроверсійною позицією, яка цілком може призвести до знищення частини українського бізнесу.

Два роки тому Верховна Рада намагалася проголосувати за аналогічну поправку, але тоді її визнали економічно недоцільною.

Чому ж зараз її намагаються повернути? Бо в охочих з'явилася нагода зробити це під виглядом європейських цінностей.

Та попри номінальні заяви наших падких на "прості рішення", "заборони" та скандали політиків, правка не відповідає євроінтеграційним зобов’язанням України щодо регулювання тютюнових виробів:

● профільне законодавство ЄС (Директива № 2014/40), яке Україна зобов’язалася імплементувати в рамках Угоди про Асоціацію з ЄС, не передбачає такої заборони на викладку тютюнових виробів, електронних сигарет тощо у точках продажу;

● у переважній більшості країн ЄС, а також таких передових країнах як США, Японія, Швейцарія попри чинні обмеження щодо реклами тютюнових виробів, ніколи не запроваджувалася заборона презентації такої продукції у місцях реалізації.

Натомість запропонована поправка є банальним наслідування практики РФ, де заборонена викладка усіх нікотиновмісних продуктів та пристроїв для їх споживання, та Білорусі.