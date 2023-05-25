Єврокомісія продовжила торговельну лібералізацію на українську продукцію ще на рік

Торік завдяки лібералізації український експорт до ЄС зріс на 4%, до майже 29 млн доларів.

Європейська комісія продовжила тимчасову торговельну лібералізацію на українську продукцію ще на рік, до 24 червня 2024. Це означає повне скасування мит та квот.

Президент Володимир Зеленський у Twitter висловив вдячність Єврокомісії та всім членам ЄС. Він наголосив, що на шляху України в ЄС ця лібералізація має стати постійною.

"У процесі нашого просування до ЄС така тимчасова лібералізація має стати постійною, без жодних винятків та обмежень. Вдячний усім членам ЄС за підтримку, яка наближає нас до вступу в ЄС", – зазначив він.

Торік, у червні, Євросоюз скасував усі чинні тарифи та вимоги до квот на український експорт. Це торкнулося навіть сталі, промислових торварів і сільськогосподарської продукції, на яких не поширюються існуючі домовленості блоку та України. Термін чинної угоди закінчувався в червні 2023. Угода передбачає дотримання Україною європейських правил.

У березні держави Європейського Союзу попередньо підтримали продовження лібералізації торгівлі з Україною ще на рік.

У 2022, попри повномасштабну війну, Україні вдалось наростити експорт до ЄС, зокрема і завдяки торговельній лібералізації, писало Deutsche Welle.

Зокрема, вдалося експортувати 180 000 тонн цукру. До лібералізації для країни була встановлена квота – не більше 21 000 тонн на рік.

У 2021 році до ЄС експортували продукцію понад 14 000 компаній, а в 2022 – понад 17 000. Експорт зріс на 4%, до майже $28 млрд. При цьому загалом у рік повномасштабної війни експорт із України до впав на 35%.