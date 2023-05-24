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Україна починає роботу над всеохопною концепцією розвитку авіації з урахуванням переходу на нові типи літаків, – президент

На Ставці Володимир Зеленський захслухав доповіді про оперативну ситуацію від Головнокомандувача Валерія Залужного та очільника ГУР Кирила Буданова.

Україна починає роботу над всеохопною концепцією розвитку авіації з урахуванням переходу на нові типи літаків, – президент
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

“Чергова Ставка. Про оперативну ситуацію доповіли Головком, ГУР МО, командувачі ОСУВ «Хортиця» й «Таврія». Від Міноборони почули про стан забезпечення боєприпасами передових підрозділів та резервів. Проаналізували наявні й потенційні контракти на постачання та динаміку нарощування власного виробництва”, – йдеться в повідомленні. 

Зазначається, що почалась робота над всеохопною концепцією розвитку нашої авіації з урахуванням переходу на нові типи літаків. Нова організаційна структура, навчання пілотів та персоналу, необхідна інфраструктура, матеріально-технічне забезпечення тощо.

Нещодавно Кирило Буданов заявив, що Україна вже має достаньо зброї для проведення контрнаступу

Нагадаємо, у Пентагоні заявили, що українські військові почнуть опановувати танки Abrams вже наступного тижня. Тренування в Німеччині триватиме близько 10 тижнів.

Також нагадаємо, що тренування українських пілотів на F-16 може початися в липні. Навчання займе близько шести місяців. Низка країн висловила готовність навчати українських пілотів роботі з F-16. але поки що жодна країна не оголосила про надання цих винищувачів. F-16, крім країни-виробника США, є або от-от зʼявляться на озброєнні у 12 країн НАТО, зокрема Данії, Нідерландів, Норвегії та Бельгії. 

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