Україна починає роботу над всеохопною концепцією розвитку авіації з урахуванням переходу на нові типи літаків, – президент

На Ставці Володимир Зеленський захслухав доповіді про оперативну ситуацію від Головнокомандувача Валерія Залужного та очільника ГУР Кирила Буданова.

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

“Чергова Ставка. Про оперативну ситуацію доповіли Головком, ГУР МО, командувачі ОСУВ «Хортиця» й «Таврія». Від Міноборони почули про стан забезпечення боєприпасами передових підрозділів та резервів. Проаналізували наявні й потенційні контракти на постачання та динаміку нарощування власного виробництва”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що почалась робота над всеохопною концепцією розвитку нашої авіації з урахуванням переходу на нові типи літаків. Нова організаційна структура, навчання пілотів та персоналу, необхідна інфраструктура, матеріально-технічне забезпечення тощо.

Нещодавно Кирило Буданов заявив, що Україна вже має достаньо зброї для проведення контрнаступу.

Нагадаємо, у Пентагоні заявили, що українські військові почнуть опановувати танки Abrams вже наступного тижня. Тренування в Німеччині триватиме близько 10 тижнів.

Також нагадаємо, що тренування українських пілотів на F-16 може початися в липні. Навчання займе близько шести місяців. Низка країн висловила готовність навчати українських пілотів роботі з F-16. але поки що жодна країна не оголосила про надання цих винищувачів. F-16, крім країни-виробника США, є або от-от зʼявляться на озброєнні у 12 країн НАТО, зокрема Данії, Нідерландів, Норвегії та Бельгії.