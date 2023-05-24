Правоохоронці намагаються знайти і евакуювати з Авдіївки останню дитину, яку ховають батьки

В Авдіївці на Донеччині правоохоронці намагаються знайти та евакуювати останню дитину, що лишається у місті. Її переховують батьки, котрі не хочуть виїжджати з Авдіївки, що перебуває під регулярними обстрілами.

Про це повідомив Громадському Радіо керівник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

"Офіційно у нас місті залишається одна дитина, ми не можемо її знайти уже декілька місяців точно. Останній місяць ми навіть батьків не бачимо, десь вони дуже сильно ховаються. Це вже наче шпигунські пристрасті, але, на жаль, знайти її не вдається поки", – розповів Барабаш.

За його словами, дитину від евакуації переховують батьки, і наразі невідомо, чи виїхали вони самостійно.

"Не можемо знайти ні ми, ні поліція, ні волонтери, які допомагають з евакуацією. Іноді вже думаємо "може вони виїхали самі", але жодного підтвердження, що дитина перебуває десь у більш безпечному місці, немає. Тому пошуки тривають", – розповів Барабаш.

Нагадаємо, в Авдіївці на Донеччині залишаються більше тисячі цивільних громадян, тривають хаотичні обстріли міста російськими військами. Так, вчора по Авдіївці окупанти завдали 10 авіаударів, загалом місто витримало 12 обстрілів. Внаслідок влучання ракет поранено трьох мешканців, ще двоє можуть залишатися під завалами. Руйнувань зазнали багатоквартирні будинки та завод.