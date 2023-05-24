Назад до інтернату. В Дніпро без пояснень повернули з-за кордону 29 дітей з інвалідністю
Назад до інтернату. В Дніпро без пояснень повернули з-за кордону 29 дітей з інвалідністю
Росія евакуює сховище ядерних боєприпасів “Бєлгород-22” з Бєлгородської області, - ГУР
Росія евакуює сховище ядерних боєприпасів “Бєлгород-22” з Бєлгородської області, - ГУР
На війні загинув письменник Ігор Мисяк
На війні загинув письменник Ігор Мисяк
Міносвіти переглядає дисципліни, які можна скоротити і хоче осучаснити викладання праці, − Лісовий
Міносвіти переглядає дисципліни, які можна скоротити і хоче осучаснити викладання праці, − Лісовий
На Київщині після співу російських пісень в караоке чоловіка відправили у військкомат
На Київщині після співу російських пісень в караоке чоловіка відправили у військкомат
Порошенко про європейське турне Зеленського: це важливо для забезпечення успішного наступу ЗСУ
Порошенко про європейське турне Зеленського: це важливо для забезпечення успішного наступу ЗСУ
Оксен Лісовий: "Сьогодні діти в школі можуть збирати FPV-дрони"
Оксен Лісовий: "Сьогодні діти в школі можуть збирати FPV-дрони"
Коли суддям стане невигідно брати хабарі?
Коли суддям стане невигідно брати хабарі?
Лісовий прокоментував написання своєї дисертації та анонсував нову культуру доброчесності
Лісовий прокоментував написання своєї дисертації та анонсував нову культуру доброчесності
ГоловнаСуспільствоВійна

На Донеччині Росія застосовує керовані авіабомби проти мирних жителів

Є загиблі і поранені. 

На Донеччині Росія застосовує керовані авіабомби проти мирних жителів

Протягом минулої доби війська РФ обстріляли 10 населених пунктів Донецької області. Внаслідок атак є загиблі, серед поранених – дитина.

Про це повідомляє у Telegram Поліція Донеччини.

“Окупанти атакували міста Авдіївка, Костянтинівка, Красногорівка, Торецьк, Часів Яр, смт Велика Новосілка та Ямпіль, села Карлівка, Миколаївка, Новодмитрівка. Ворог гатив з авіації, ракетних систем, РСЗВ “Град”, “Ураган”, артилерії, танків, мінометів”, – йдеться у повідомленні.

Внаслідок ворожих атак знищені та пошкоджені 32 цивільних об‘єкти – 25 житлових будинків, з них – 10 багатоквартирних, школа, церква, завод, приміщення сільської ради, будинок культури, адмінбудівля, залізнична колія.

По Авдіївці російські військові завдали 10 авіаударів, загалом місто витримало 12 обстрілів. Внаслідок влучання ракет поранено трьох мешканців, ще двоє можуть залишатися під завалами. Руйнувань зазнали багатоквартирні будинки, завод.

Дві керовані авіабомби ФАБ-250 окупанти спрямували на Торецьк. Поранено 5 цивільних осіб, серед них – дитина. Пошкоджено 11 багатоквартирних і приватних будинків, школу, церкву, іншу інфраструктуру.

Внаслідок артилерійських обстрілів і поранені у Костянтинівці, Миколаївці та Новодмитрівці Костянтинівської громади.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Нагадаємо, протягом доби 22 травня на Донеччині ворог вбив одну мирну людину і п’ятьох поранив. Цивільні постраждали у населених пунктах Нью-Йорк, Авдіївка, Часів Яр та Іванівське.

 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies