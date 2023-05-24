Є загиблі і поранені.

Протягом минулої доби війська РФ обстріляли 10 населених пунктів Донецької області. Внаслідок атак є загиблі, серед поранених – дитина.

Про це повідомляє у Telegram Поліція Донеччини.

“Окупанти атакували міста Авдіївка, Костянтинівка, Красногорівка, Торецьк, Часів Яр, смт Велика Новосілка та Ямпіль, села Карлівка, Миколаївка, Новодмитрівка. Ворог гатив з авіації, ракетних систем, РСЗВ “Град”, “Ураган”, артилерії, танків, мінометів”, – йдеться у повідомленні.

Внаслідок ворожих атак знищені та пошкоджені 32 цивільних об‘єкти – 25 житлових будинків, з них – 10 багатоквартирних, школа, церква, завод, приміщення сільської ради, будинок культури, адмінбудівля, залізнична колія.

По Авдіївці російські військові завдали 10 авіаударів, загалом місто витримало 12 обстрілів. Внаслідок влучання ракет поранено трьох мешканців, ще двоє можуть залишатися під завалами. Руйнувань зазнали багатоквартирні будинки, завод.

Дві керовані авіабомби ФАБ-250 окупанти спрямували на Торецьк. Поранено 5 цивільних осіб, серед них – дитина. Пошкоджено 11 багатоквартирних і приватних будинків, школу, церкву, іншу інфраструктуру.

Внаслідок артилерійських обстрілів і поранені у Костянтинівці, Миколаївці та Новодмитрівці Костянтинівської громади.

Нагадаємо, протягом доби 22 травня на Донеччині ворог вбив одну мирну людину і п’ятьох поранив. Цивільні постраждали у населених пунктах Нью-Йорк, Авдіївка, Часів Яр та Іванівське.