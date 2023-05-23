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На Донеччині ворог за добу вбив 1 мирну людину і 5 поранив

Цивільні постраждали у населених пунктах Нью-Йорк, Авдіївка, Часів Яр та Іванівське.

На Донеччині ворог за добу вбив 1 мирну людину і 5 поранив
Фото: Telegram/Павло Кириленко

На Донеччині ворог за добу вбив 1 мирну людину і 5 поранив. 

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Павло Кириленко. 

На Донецькому напрямку 2 людини поранені в Авдіївці — місто зазнало 15 обстрілів. Зафіксовано обстріли Мар'їнки, Максимільянівки та Георгіївки. Також ворог з Ураганів обстріляв Курахівську громаду — без жертв.

На Горлівському напрямку 1 людина загинула і 1 поранена у Нью-Йорку — у містечку пошкоджено будинок. Торецьк зазнав численних артобстрілів та падіння двох керованих авіабомб — пошкоджено будинок, адмінбудівлю та захисну споруду. Ще 1 будинок пошкоджено у Миколаївці Костянтинівської ТГ. У Часовоярській ТГ пошкоджено 2 багатоповерхівки та 2 приватні будинки. У Соледарській ТГ пошкоджено 2 будинки у Никифорівці.

На Лисичанському напрямку зруйновано 2 будинки у Верхньокам'янському та 1 у Званівці, ще 2 будинки пошкоджено у Торському Лиманської громади.

Всього за добу росіяни вбили 1 жителя Донеччини, поранили ще 5. 

Фото: Telegram/Павло Кириленко

Нагадаємо, Росія протягом доби завдала 20 ракетних та 48 авіаційних ударів по Україні. Ворог застосував крилаті ракети повітряного базування, балістичні ракети "Іскандер-М" та зенітні керовані ракети з С-300.

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