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На Харківщині за добу внаслідок ворожих обстрілів поранення отримали троє мирних мешканців

Всі троє постраждали внаслідок обстрілів ворогом Куп'янська з РСЗВ.

На Харківщині за добу внаслідок ворожих обстрілів поранення отримали троє мирних мешканців
Фото: EPA/UPG

На Харківщині за минулу добу внаслідок ворожих обстрілів поранення отримали троє мирних мешканців.

Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. 

Протягом минулої доби ворог масовано обстрілював населені пункти Харківського, Куп'янського, Ізюмського та Чугуївського районів зі ствольної артилерії, РСЗВ та використовуючи ракетне озброєння.

Внаслідок обстрілів Куп'янська з РСЗВ пошкоджено щонайменше 14 приватних житлових будинків, господарчі споруди, сталися пожежі. Поранення зазнали 2 жінки - 76-ти та 53-х років та цивільний 35-річний чоловік. Усі постраждалі госпіталізовані.

У районі с. В'язове Харківського району ворог завдав удару 2 ракетами С-300. Обидві влучили на відкритій місцевості в полі. Руйнувань та постраждалих немає.

Триває розмінування. За добу піротехнічні підрозділи ДСНС обстежили 9,8 га території та знешкодили 59 вибухонебезпечних предметів.

На лінії зіткнення ворог здійснив чергову спробу піти в наступ в районі Масютівки. Зазнав невдачі та відступив з втратами. 

Нагадаємо, Росія протягом доби завдала 20 ракетних та 48 авіаційних ударів по Україні. Ворог застосував крилаті ракети повітряного базування, балістичні ракети "Іскандер-М" та зенітні керовані ракети з С-300.

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