Данія хотіла б провести “мирний саміт” щодо України у липні, − міністр закордонних справ країни

Але така зустріч потребуватиме участі Індії, Китаю та Бразилії.

Данія хотіла б провести саміт у липні, спрямований на пошук миру між Україною та Росією, але така зустріч потребуватиме участі Індії, Китаю та Бразилії.

Про це заявив міністр закордонних справ країни Ларс Люкке Расмуссен, пише Reuters.

Глобальну зустріч запропонував провести президент України Володимир Зеленський на саміті “Групи семи” у Хіросімі.

“Якщо Україна вважатиме, що настав час провести таку зустріч, це буде чудово. І тоді Данія, звичайно, захоче провести зустріч”, − сказав Люкке Расмуссен журналістам у кулуарах Ради ЄС із закордонних справ у Брюсселі.

Груднева пропозиція України провести мирний саміт у лютому цього року так і не була реалізована.

“Для початку нам потрібно докласти деяких зусиль для створення глобального зобов'язання щодо організації такої зустрічі”, − сказав міністр, підкресливши, що на саміті мають бути присутні не лише союзники України.

“Необхідно викликати інтерес та участь таких країн, як Індія, Бразилія та Китай. Я не можу уявити, що Росія бере участь”, − додав він.

Зеленський минулого року запропонував мирний план із 10 пунктів, який закликає Росію вивести всі свої війська з України. Деталі його реалізації мають обговорити на запропонованому мирному саміті.

Нагадаємо, міжнародний посередник Жан-Ів Олів’є заявив, що делегація лідерів шести африканських країн збирається у червні провести переговори з Києвом і Москвою, щоб “ініціювати мирний процес”.