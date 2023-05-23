Поліцейські виявили більше 70 протипіхотних мін “Пелюстка” на полі на Харківщині

Найбільше травм цивільне населення отримує саме від таких мін.

На території Харківської області поліцейські щодня виявляють та знешкоджують вибухонебезпечні предмети. Найчастіше знаходять протитанкові міни, а також протипіхотні міни ПФМ-1С “Пелюстка”.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“Більше ніж 70 протипіхотних мін “Пелюстка” виявили поліцейські на полі, розташованому між селами Новий Бурлук та Леб'яже Чугуївського району. Вибухотехніки роблять проходи по території та виявляють міни за допомогою візуального огляду, а також спеціальних саперних щупів. Потім переносять небезпечні знахідки в більш безпечне місце та підривають”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що більшість людей ставляться до цієї міни не дуже серйозно, але найбільше травм цивільне населення отримує саме від неї.

Заступник начальника Управління вибухотехнічної служби НПУ полковник поліції Дмитро Каракуркчі наголосив, що на Харківщині найбільш небезпечними є населені пункти Дергачі, Золочів, Липці, Циркуни, Вовчанськ, Чугуїв, Ізюм та Куп'янськ.

Поліцейські нагадали громадянам, що не слід відвідувати території, які не оглянуті вибухотехніками.

Нагадаємо, у селі Кам'янка Ізюмської громади на невідомому вибухонебезпечному предметі підірвався чоловік. Унаслідок вибуху він втратив стопу правої ноги.