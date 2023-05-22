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В Ізюмі отримав поранення 10-річний хлопчик

Його госпіталізовано до лікарні.

В Ізюмі отримав поранення 10-річний хлопчик
Фото: Офіс генпрокурора

В результаті російського удару ракетою по місту Ізюм Харківської області отримав поранення 10-річний хлопчик.

Про це йдеться у повідомленні Офісу Генерального прокурора.

"За даними слідства, 22 травня близько 2:30 військовослужбовці ЗС РФ завдали ракетний удар по м. Ізюм. Отримав поранення 10-річний хлопчик. Його госпіталізовано до лікарні", - повідомили в ОГП.

Також частково зруйновано будівлю підприємства, вибуховою хвилею повибивало вікна у житлових будинках, пошкоджено дахи та господарчі споруди.

За попередньою інформацією, окупанти випустили по місту дві ракети типу С-300 з території Бєлгородської області РФ.

Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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Нагадаємо, що 22 травня окупанти з артилерії, мінометів та ракетного озброєння обстрілювали населені пункти у Харківському, Куп'янському та Чугуївському районах Харківської області.

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