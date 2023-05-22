Упродовж доби Росія завдала по Україні 21 ракетний і 42 авіудари, - Генштаб

Окупанти випустили, зокрема, чотири крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555, п'ять крилатих ракет Х-22, дві балістичні ракети “Іскандер-М”, п'ять зенітних керованих ракет С-300 та чотири ракети, тип яких встановлюють.

Цієї доби Росія здійснила ще одну масовану атаку - завдала 21 ракетний удар по містах Дніпро, Запоріжжя та населених пунктах Харківщини, а також 42 авіаудари та здійснила близько 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Окупанти випустили, зокрема, чотири крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555 (знищили наші захисники), п'ять крилатих ракет Х-22, дві балістичні ракети “Іскандер-М”, п'ять зенітних керованих ракет С-300 та чотири ракети, тип яких встановлюють.

За уточненою інформацією, було знищено також 21 із 21 "шахеда".

Авіація Сил оборони за добу завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також два - по зенітно-ракетних комплексах. Крім того, українські бійці знищили російський ударний вертоліт Мі-24 та ворожий розвідувальний БпЛА. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три райони зосередження озброєння та військової техніки, три склади боєприпасів, 11 артилерійських засобів та радіолокаційну станцію.

Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Тут відбулося 25 бойових зіткнень упродовж доби.

Станом на 18.00 22 травня ситуація на фронті така:

на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань росіян не виявлено;

та оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань росіян не виявлено; на Сіверському та Слобожанському окупанти продовжують зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. Протягом доби здійснили мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Тимоновичі, Галаганівка та Заріччя Чернігівської області; Ходине, Гірки, Будки, Катеринівка, Тимофіївка, Олександрівка Сумської області, а також Морозова Долина, Шевченка, Козача Лопань, Гоптівка, Лук’янці, Зелене, Стариця, Гатище, Плетенівка, Вовчанськ, Варварівка, Нестерне, Бударки та Чугунівка на Харківщині;

та окупанти продовжують зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. Протягом доби здійснили мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Тимоновичі, Галаганівка та Заріччя Чернігівської області; Ходине, Гірки, Будки, Катеринівка, Тимофіївка, Олександрівка Сумської області, а також Морозова Долина, Шевченка, Козача Лопань, Гоптівка, Лук’янці, Зелене, Стариця, Гатище, Плетенівка, Вовчанськ, Варварівка, Нестерне, Бударки та Чугунівка на Харківщині; на Куп’янському загарбники завдали авіаційних ударів в районі населених пунктів Орлянське, Кислівка і Табаївка Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Кам’янка, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Куп’янськ, Гусинка, Табаївка, Берестове Харківської області та Стельмахівка Луганської області;

загарбники завдали авіаційних ударів в районі населених пунктів Орлянське, Кислівка і Табаївка Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Кам’янка, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Куп’янськ, Гусинка, Табаївка, Берестове Харківської області та Стельмахівка Луганської області; на Лиманському ворог завдав авіаційних ударів в районі населених пунктів Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське на Донеччині. Артилерійських обстрілів зазнали, зокрема, Невське і Білогорівка Луганської області та Торське, Спірне і Веселе Донецької області;

ворог завдав авіаційних ударів в районі населених пунктів Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське на Донеччині. Артилерійських обстрілів зазнали, зокрема, Невське і Білогорівка Луганської області та Торське, Спірне і Веселе Донецької області; на Бахмутському росіяни продовжують вести наступальні дії. Бої за місто Бахмут тривають. Окупанти завдали авіаударів поблизу Бахмута та Іванівського. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Маркове, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Ступочки, Біла Гора, Торецьк, Північне, Південе та Нью-Йорк Донецької області;

росіяни продовжують вести наступальні дії. Бої за місто Бахмут тривають. Окупанти завдали авіаударів поблизу Бахмута та Іванівського. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Маркове, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Ступочки, Біла Гора, Торецьк, Північне, Південе та Нью-Йорк Донецької області; на Авдіївському загарбники вели безуспішні наступальні дії у напрямку Новокалинового та Водяного. Протягом доби завдали авіаційних ударів в районах Авдіївки та Первомайського. Здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Новокалинове, Бердичі, Авдіївка, Водяне, Первомайське та Карлівка Донецької області;

загарбники вели безуспішні наступальні дії у напрямку Новокалинового та Водяного. Протягом доби завдали авіаційних ударів в районах Авдіївки та Первомайського. Здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Новокалинове, Бердичі, Авдіївка, Водяне, Первомайське та Карлівка Донецької області; на Мар’їнському підрозділи Сил оборони відбили численні атаки противника в районі Мар’їнки. Окрім того, ворожих обстрілів зазнало село Побєда Донецької області;

підрозділи Сил оборони відбили численні атаки противника в районі Мар’їнки. Окрім того, ворожих обстрілів зазнало село Побєда Донецької області; на Шахтарському росіяни наступальних дій не проводили. Водночас завдали авіаційних ударів в районах Вугледара, Пречистівки та Золотої Ниви. Здійснив артобстріли населених пунктів Вугледар, Новоукраїнка та Пречистівка;

росіяни наступальних дій не проводили. Водночас завдали авіаційних ударів в районах Вугледара, Пречистівки та Золотої Ниви. Здійснив артобстріли населених пунктів Вугледар, Новоукраїнка та Пречистівка; на Запорізькому та Херсонському окупанти продовжують вести оборонні дії. В той же час не припиняють знищувати інфраструктуру населених пунктів, що поряд з лінією бойового зіткнення. Протягом цієї доби завдали авіаційних ударів в районах Малої Токмачки та Новоданилівки Запорізької області. Здійснив обстріли населених пунктів Времівка, Новопіль Донецької області; Ольгівське, Гуляйполе, Білогір’я, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка, Малі Щербаки Запорізької області та місто Запоріжжя; Гаврилівка, Берислав, Веселе, Козацьке, Бургунка, Антонівка, Велетенське Херсонської області та Херсон.

Нагадаємо, завдяки Силам оборони Дніпро витримав ракетну атаку вночі 22 травня. Захисники з повітряного командування “Схід” збили над областю 15 безпілотників та чотири крилаті ракети. Також захисники збили ще увечері 21 травня один літак Су-35 в небі Херсонської області.

За словами військових, росіяни наносять масовані ракетні удари, міксуючи різну зброю. Таким чином ворог намагається виснажити сили ППО України.