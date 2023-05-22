Злочинці з РФ масово переїжджають на окуповані території, - ЦНС

Злочинці, які перебувають у розшуку в РФ масово переїжджають на тимчасово окуповані території України, користуючись тим, що російська адміністрація не здатна забезпечити порядок.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Чимало російських кримінальників, які знаходяться у розшуку в РФ, знайшли прихисток на тимчасово окупованих територіях. Окупаційна поліція не спроможна виконувати правоохоронні функції. А за невелику "винагороду" місцеві поліцаї закривають очі на створення нових кримінальних осередків в тимчасово окупованих містах", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що окупантам байдуже до такого стану речей, адже в їх розумінні підтримка громадського порядку - це боротьба з українськими партизанами та залякування місцевих мешканців.

"Тож російські злочинці почуваються цілком комфортно, і не лише ховаються від федерального розшуку, але й, користуючись безвладдям, шукають нові шляхи для наживи", - підсумували в ЦНС.

Раніше повідомлялось, що російські загарбники в окупованому Бердянську (Запорізька область) збільшили кількість мобільних блокпостів.