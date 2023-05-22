Їй загрожує до 15 років тюрми.

На Донеччині затримали ворожу інформаторку, мешканку Олексіїво-Дружківки, яка збирала для російських окупантів дані про місця базування та переміщення Сил оборони на Бахмутському напрямку.

Про це повідомила Служба безпеки.

Жінка передусім намагалась встановити координати вогневих позицій, фортифікаційних споруд та системи протиповітряної оборони українських захисників.

Затримали її під час виконання нею ворожого завдання. У неї виявлено мобільний телефон, який жінка використовувала для передачі агресору закритих відомостей.

Жінка була активною користувачкою забороненої соцмережі "Одноклассники", в якій поширювала антиукраїнські дописи. Там на неї вийшов "зв’язковий" російської спецслужби, який у січні цього року запропонував долучитися до розвідувально-підривної діяльності проти України.

Для збору розвідданих жінка виходила на місцевість та приховано спостерігала за підрозділами українських військ.

"Також вона «в темну» використовувала своїх сусідів та знайомих, в яких розпитувала інформацію про пересування колон військової техніки Сил оборони. Отримані відомості надсилала окупантам через месенджер у вигляді текстових повідомлень із зазначенням геолокацій українських об’єктів", - зазначили в СБУ.

Наразі слідчі повідомили їй про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу (колабораційна діяльність). Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 15 років тюрми.

Нагадаємо, раніше в Києві затримали ще одного проросійського блогера, який поширював наративи Кремля. Зловмисником виявився 46-річний мешканець столиці. У соцмережі TikTok він розміщував дописи, в яких заперечував збройну агресію РФ і дискредитував військово-політичне керівництво України. Також фігурант брав активну участь у провокаціях на території Києво-Печерської лаври наприкінці березня і на початку квітня.