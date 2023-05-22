ПА НАТО підтримала включення в текст декларації положення про засудження рашизму

Це перший міжнародний документ, в якому офіційно засуджується рашизм.

Парламентська асамблея НАТО проголосувала за те, щоб включити в текст декларації положення про засудження рашизму.

Про це повідомив голова Комітету ВР з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко.

“Це перший міжнародний документ, в якому офіційно засуджується рашизм! І це справжня міжнародна сенсація!”, − зазначив він.

Нагадаємо, Мережко зареєстрував у ПАРЄ проєкт резолюції про засудження ідеології та практики рашизму в Європі. Він також хотів зареєструвати пропозицію з прийняття резолюції ПАРЄ під назвою “Про необхідність визнання Владіміра Путіна терористом”. Але отримав відповідь з офісу Парламентської асамблеї Ради Європи, у якій ішлося про те, що “застосовувати слово “терорист” по відношенню до глави держави є образливим”.

2 травня Верховна Рада Верховна Рада ухвалила постанову про Заяву Верховної Ради України "Про визначення існуючого в Російській Федерації політичного режиму як рашизму та засудження його ідеологічних засад і суспільних практик як тоталітарних та людоненависницьких".