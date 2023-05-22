У Херсонській області від обстрілу загинув цивільний чоловік

Російська армія знову обстріляла Станіслав Херсонської області. Загинув 45-річний чоловік.
Під час обстрілу він займався ремонтом покрівлі раніше пошкодженого будинку. Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін у Telegram.
"Один з уламків снаряда потрапив йому в серце, через що місцевий житель загинув на місці", – заявив він.
Також через обстріли села пошкоджено чотири житлові будинки.
Крім того, росіяни скинули вночі дві керовані авіабомби на Кізомис. Один будинок зруйновано вщент, ще два – пошкоджено. Потерпілих серед місцевих немає.
Нагадаємо, протягом минулої доби російська армія била по Херсонській області понад 50 разів. Чотирьох обстрілів зазнав Херсон.